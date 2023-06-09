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У Воронежі дрон із вибухівкою влучив у багатоповерхівку: є поранені (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Воронежі дрон із вибухівкою влучив у багатоповерхівку: є поранені (фото, відео)
Невідомий дрон атакував Воронеж
фото з соцмереж

Внаслідок атаки є двоє поранених

У російському Воронежі у вікно житлового будинку врізався безпілотник з вибухівкою. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора.

Повідомляється про двох поранених.

4 фото
На весь екран

Місцеві Telegram-канали вже публікують фото та відео прильоту у центрі міста.

Ранок у російському Білгороді сьогодні теж почався з гучної «бавовни».

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти здійснили чергову атаку на Україну ракетами та дронами. Уламки ракети впали на ЖИтомирщині. За попередньою інформацією, чотири будинки зруйновані, 30 – пошкоджені», – йдеться в повідомленні. Одна людина загинула, ще трьох осіб травмовано.

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення. 

Теги: вибух росія безпілотник

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