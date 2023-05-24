Україна як моральний компас Заходу

У 2008 році Україні відмовили у перспективі членства в НАТО

Колись в 2008 році я стажувався в Європарламенті. Це був пік розчарувань в помаранчевій владі, і на зустрічах з євродепутатами я слухав як ми все прогавили, а Росія молодець. Путін тоді вбачався надійним і стабільним партнером, всі навколо вважали, що це добре для безпеки та справ, і заливали мільярди в рашку.

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Тоді ж в 2008 році Україні відмовили у перспективі членства в НАТО. Безсумнівно, подія, яка зіграла найгіршу роль для безпеки в Європі, і стала причиною цієї жахливої війни. Я тоді був шокований, і питав в євродепутатів, де ті європейські цінності, про які ви постійно говорите? Мені розповідали про реалполітік, опуститись на землю, і робити домашню роботу.

А вчора парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій визнала злочини Росії проти України геноцидом, а режим РФ – рашизмом. Захід віднайшов свій моральний компас – бути за Україну морально і правильно. Ми не чуємо більше ніяких «давайте Мінськ», «з Путіним треба домовлятись». І цінність цієї резолюції в тому, щоб ми про це і не почули більше. Ні, нам не дадуть членство на самміті у Вільнюсі в липні. Але завдяки нам Захід знайшов своє місце моральній системі координат і вже не кине нас на призволяще.

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Як колись в 1943 році в Тегерані було ухвалене рішення про повний розгром фашизму і майбутній поділ Німеччини, так вчора було ще раз підтверджене рішення про війну до повного розгрому рашизму.