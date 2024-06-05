США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом

Салліван заявив, що Україна «опинилися в дірі» через затримки з відправленням військової допомоги США

Джейк Салліван: «Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну»

Протягом найближчих тижнів Україна отримає нові пакети допомоги від США. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну», – сказав він.

Салліван заявив, що Україна «опинилися в дірі» через затримки з відправленням військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна «зміцнює лінії» у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

Радник Білого дому також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

Радник Білого дому наголосив, що «зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті».

Раніше Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, наступного – в Італії.

За його словами, під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб «обговорити стан справ в Україні, а також те, як США можуть продовжувати й поглиблювати підтримку України».

Через кілька днів Байден матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії. Очікується, що там увага зосереджуватиметься на використанні заморожених активів РФ для підтримки України.