Головна Світ Політика
search button user button menu button

США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом
Салліван заявив, що Україна «опинилися в дірі» через затримки з відправленням військової допомоги США
фото:Reuters

Джейк Салліван: «Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну»

Протягом найближчих тижнів Україна отримає нові пакети допомоги від США. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну», – сказав він.

Салліван заявив, що Україна «опинилися в дірі» через затримки з відправленням військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна «зміцнює лінії» у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

Радник Білого дому також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

Радник Білого дому наголосив, що «зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті».

Раніше Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, наступного – в Італії.

За його словами, під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб «обговорити стан справ в Україні, а також те, як США можуть продовжувати й поглиблювати підтримку України».

Через кілька днів Байден матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії. Очікується, що там увага зосереджуватиметься на використанні заморожених активів РФ для підтримки України.

Читайте також: США офіційно підтвердили дозвіл для України застосовувати американську зброю проти РФ 
Теги: США військова техніка військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай підтвердив свою відмову брати участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії
Держдеп США прокоментував відсутність Китаю на Глобальному саміті миру
Вчора, 09:13
Гармата рельсотрон буде мати максимальну потужність
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
3 червня, 10:08
США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах
США дозволи бити американською зброєю по території РФ, однак є нюанс
31 травня, 12:00
Бойовий досвід в Україні спростував репутацію артилерійських снарядів Excalibur як зброї «один постріл – одна ціль»
Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян
24 травня, 20:15
Нардепка Олександра Устінова: Бити американською зброєю по цілях у РФ? Конгресмени вже за. Слово – за адміністрацією Байдена
Олександра Устінова: Аби Харків не став Маріуполем, США мусять дозволити бити їхньою зброєю по Росії інтерв’ю
22 травня, 08:00
У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва
Зустріч Зеленського із Блінкеном: перші подробиці
14 травня, 11:35
Канадська компанія Roshel стала одним із основних постачальників бронетехніки для ЗСУ
Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні
10 травня, 22:28
Розпочалися навчання військово-повітряних сил Astral Knight-24
Польща, країни Балтії та США почали спільні навчання військово-повітряних сил
8 травня, 05:36
Аналітики: будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою
ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою
6 травня, 05:34

Політика

НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
РПЦ нищить ідентичність викрадених українських дітей: аналітики розкрили деталі
РПЦ нищить ідентичність викрадених українських дітей: аналітики розкрили деталі
США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом
США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом
США провели розслідування щодо поведінки конгресвумен з України
США провели розслідування щодо поведінки конгресвумен з України
Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду
Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду
Байден проведе зустрічі із Зеленським: деталі
Байден проведе зустрічі із Зеленським: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
29K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
22K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
14K
Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката
12K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
11K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах

Новини

Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua