Трамп може призначити несподіваного кандидата на посаду віце-президента – Politico

Politico: Конкурентка Трампа може отримати посаду у віце-президента, якщо той переможе

Члени Республіканської партії запропонували ексглаві Білого дому Дональду Трампу розглянути можливим кандидатом у віце-президенти колишнього постпреда при ООН Ніккі Гейлі. Про це пише видання Politico. За інформацією журналістів, вона боролася із американським мільярдером за призначення від республіканців для участі у виборах.

«Люди на цих праймеріз (або іншими словами передвибори – тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходитиме звичайне голосування, – «Главком») все ще голосують за Ніккі Гейлі. Я думаю, що нам потрібно зосередитись на цій групі людей. Я сподіваюся, що у нас буде віце-президент, який сподобається цій групі», – зазначив сенатор Роджер Маршалл. Тим більше, що Ніккі Гейлі, яка нещодавно виявила, що голосуватиме за кандидатуру Трампа, зазначає видання.

Конгресмен Райан Зінке теж порадив Трампу звернути увагу на кандидата на посаду віце-президента, який «справді відображає сфери, де йому потрібно бути більш конкурентоспроможним, щоб перемогти».

Трамп також не виключає кількох інших кандидатур на посаду віце-президента, зазначили у виданні. Серед них опинилися голова Конференції конгресменів-республіканців Еліз Стефаник та губернатор Північної Дакоти Даг Бергам.

Раніше повідомлялося, що Ніккі Хейлі оголосила про вихід із президентських перегонів під час виступу в Чарлстоні в Південній Кароліні. Вона була основним конкурентом Трампа на праймеріз. Її відхід зробив політика єдиним претендентом на посаду глави держави від Республіканської партії.

Нагадаємо, 5 березня Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів.