Вандали пошкодили меморіал жертвам Голокосту в Парижі

Десятки червоних долонь були намальовані на стіні, де написані імена майже 4000 чоловіків і жінок, які допомагали рятувати євреїв у Франції під час Другої світової війни

Справу вже передали до прокуратури

На Стіні Праведників Меморіалу Шоа в Парижі з’явилися відбитки рук, помальованих червоною фарбою. Про це повідомив президент Францїі Еммануель Макрон у соцмережі X.

«Приниження Стіни Праведників народів світу є нападом на пам'ять цих героїв та жертв Голокосту. Республіка, як завжди, залишиться непохитною перед обличчям огидного антисемітизму», – написав французький лідер.

Мер міста Анн Ідальго засудила акт вандалізму й оголосила, що передала справу до прокуратури.

Десятки червоних долонь були намальовані на стіні, де написані імена майже 4000 чоловіків і жінок, які допомагали рятувати євреїв у Франції під час Другої світової війни.

Голова Паризького єврейського центру Аріель Вейль поділився фотографіями цього акту вандалізму на своїй сторінці в Х, зазначивши, що стіни інших будівель у цьому кварталі Парижа, зокрема ясел і шкіл, також були розмальовані.

фото: X / ArielWeilT

Це сталося в день пам'яті акції «Зелена записка», коли було заарештовано 3700 євреїв, яких потім депортували.

Нагадаємо, у Парижі пройшли мітинги з вимогою підвищити заробітну плату, а під час протестів лунали гасла на підтримку Гази та окремі заклики «загасити вогонь Олімпіади». Про це пише The Washington Post.

«Явка на протести в середу свідчить про те, що гнів французів розвіявся після прийняття непопулярного закону, який підвищив пенсійний вік минулого року. Але робітники і студенти все ще достатньо розлючені, щоб змусити чиновників побоюватися зриву Олімпійських ігор у Парижі цього літа», – зазначають у матеріалі.

Журналісти навели слова 57-річної Ізабель Гарів'є, яка брала участь у протесті. Вона заявила, що в цьому році люди вийшли на вулиці проти «наступу з усіх боків на права трудящих», а також проти «ганебної підтримки Ізраїлю з боку цього уряду».