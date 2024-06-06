Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000
Президент Франції анонсував, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю
Франція передасть Україні бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.
«Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації», – сказав він.
Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.
Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.
Раніше ексречник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявляв, що французькі винищувачі Mirage 2000 не відповідають всім потребам України у сфері авіації. На думку колишнього речника, передача літаків Mirage 2000 не є оптимальним рішенням, оскільки їх опанування лише виснажить українську авіацію.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії з нагоди святкування річниці висадки союзників у Нормандії заявив, що сподівається на висадку союзників в Україні для надання допомоги в боротьбі з РФ.
До відома, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для захисту ЄС від загроз із боку Росії.
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