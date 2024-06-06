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Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000
фото: alphacoders.com

Президент Франції анонсував, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю

Франція передасть Україні бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

«Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації», – сказав він.

Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Літак Mirage 2000–  французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці 20 - на початку 21 століття. Складається на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Раніше ексречник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявляв, що французькі винищувачі Mirage 2000 не відповідають всім потребам України у сфері авіації. На думку колишнього речника, передача літаків Mirage 2000 не є оптимальним рішенням, оскільки їх опанування лише виснажить українську авіацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії з нагоди святкування річниці висадки союзників у Нормандії заявив, що сподівається на висадку союзників в Україні для надання допомоги в боротьбі з РФ.

До відома, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для захисту ЄС від загроз із боку Росії. 

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Теги: Франція винищувач Еммануель Макрон

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