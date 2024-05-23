Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім повідомив, чи приїде Байден на саміт миру у Швейцарію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім повідомив, чи приїде Байден на саміт миру у Швейцарію
Байден поки не оголосив про участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії
фото з відкритих джерел

США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому Джейк Салліван.

Разом з тим у США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті. 

Радника Білого дому запитали журналісти, чи збирається Байден брати особисту участь у саміті. Салліван відповів, що на сьогодні він не може нічого анонсувати щодо участі Байдена.

«Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку президента», – сказав Салліван.

Нагадаємо, Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Cаміт має усі шанси зруйнувати кілька російських тез, які турботливо просувалися у світовому інформаційному просторі протягом досить тривалого терміну»
Чому росіяни злякалися саміту миру у Швейцарії?
3 травня, 21:13
Сонячна енергія набирає обертів як ключове джерело відновлюваної енергії, яке може зменшити залежність країни від викопного палива
Байден оголосив про надання мільярдів доларів грантів на сонячну енергетику
24 квiтня, 20:36
Україна отримає ракети Rim-7 і Aim-9M для систем протиповітряної оборони
Стало відомо, що отримає Україна в довгоочікуваному пакеті допомоги від США
24 квiтня, 18:47
Швейцарія максимально повільно розглядає заявки від українців
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
25 квiтня, 11:20
Подальші дії Байдена матимуть величезне значення для глобальної безпеки та стабільності
Пасивність США щодо Китаю допоможе Росії виграти війну? Аналіз WSJ
1 травня, 19:53
Наші дівчата мають увійти до топ-10
Євробачення-2024: букмекери оцінили шанси учасників
11 травня, 14:50
За словами Блінкена, США та Україна «на порозі укладення» безпекової угоди
Блінкен анонсував зустріч Зеленського з Байденом
15 травня, 15:30
alyona alyona та Jerry Heil розривають Google
Запит «Україна на Євробаченні-2024» в Google став трендом
15 травня, 18:15
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
F-16 для України, загострення на Харківщині. Головне за 12 травня
12 травня, 21:17

Політика

Адміністрація Байдена різко відреагувала на рішення європейських країн визнати Палестину
Адміністрація Байдена різко відреагувала на рішення європейських країн визнати Палестину
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
США та Євросоюз ведуть переговори щодо змін у Рафаху – Politico
США та Євросоюз ведуть переговори щодо змін у Рафаху – Politico
Білий дім повідомив, чи приїде Байден на саміт миру у Швейцарію
Білий дім повідомив, чи приїде Байден на саміт миру у Швейцарію
Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
Нардепка озвучила головні проблеми з військовою допомогою
Нардепка озвучила головні проблеми з військовою допомогою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
64K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
34K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
22K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
11K
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua