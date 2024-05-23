Білий дім повідомив, чи приїде Байден на саміт миру у Швейцарію

Байден поки не оголосив про участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії

США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому Джейк Салліван.

Разом з тим у США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті.

Радника Білого дому запитали журналісти, чи збирається Байден брати особисту участь у саміті. Салліван відповів, що на сьогодні він не може нічого анонсувати щодо участі Байдена.

«Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку президента», – сказав Салліван.

Нагадаємо, Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.