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Розвідка ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс росіян (відео)
Бійці розвідки виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла 10»
фото скріншот відео

Ворожі зенітники святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне «привітання»

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили радянський зенітно-ракетний комплекс «Стріла 10». Про це інформує пресслужба розвідки.

«14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР Міноборони України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла 10», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне «привітання». «Внаслідок атаки російська «Стріла» більше не стріляє – комплекс знешкоджено», – наголосили в розвідці.

Раніше ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 під час розвідки на Донецькому напрямку. Танк було підбито за допомогою безпілотника, командира і навідника ворожої техніки поранено.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

Теги: розвідка військова техніка війна

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