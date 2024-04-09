Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами

На російських складах може зберігатися до 950 ракет

Окупанти почали обстрілювати Україну щойно виготовленими ракетами

Окупанти під час останніх обстрілів України використали ракети, які були виготовлені нещодавно. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ракети виготовленні саме за останні роки – 2023-2024 рік. Ці ракети є «свіжими» – тільки но ракета була виготовлена – вона одразу була застосована», – зазначив речник Повітряних сил.

За словами Євлаша, на російських складах може зберігатися до 950 ракет, але скільки саме вони можуть застосувати – невідомо.

Нагадаємо, у Росії виробляють 30 безпілотників «Шахед» на день. До кінця року ця цифра може зрости до 87.

Окупанти, попри санкції, змогли налагодити і навіть збільшити виробництво ракет. Welt стверджує, що кожного місяця РФ виробляє до 130 ракет з дальністю не менше 350 км і близько 100 ракет меншої дальності.

Як повідомлялося, в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак через відсутність допомоги Україні від США. Деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами.

До слова, в атакованому авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області Росії ремонтували, а також відновлювали ракети для літаків. Зокрема, далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України. Уражене підприємство у Борисоглєбську – «711-й авіаційний ремонтний завод» не займався ремонтом літаків й вертольотів.