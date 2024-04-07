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Полковник швецької армії заявив, що Росія має два сценарії розколу НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полковник швецької армії заявив, що Росія має два сценарії розколу НАТО
Якщо росіяни спробують влаштувати провокації на Шпіцбергені, це стане викликом для тих членів Альянсу
фото з відкритих джерел

У війні з окремими європейськими країнами росіяни мають більше шансів, ніж проти всього Альянсу за підтримки США

У Росії є два сценарії розколу НАТО і розпалювання війни у Європі. Про це підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі розповів в інтерв'ю Liga.net

«Мій улюблений варіант: Росія чинить тиск на острови Шпіцберген в Арктиці. Це норвезький архіпелаг. Він демілітаризований. Певні економічні активності там мають і Росія, і Норвегія.

Якщо росіяни спробують влаштувати провокації на Шпіцбергені – про що вони почали говорити кілька років тому – це стане викликом для тих членів Альянсу, які мають інтереси в Арктиці: США, Канади, Британії, скандинавських країн.

Але чи буде це проблемою для Туреччини? Для Чорногорії? Для решти Альянсу? Це може стати одним із способів тиску на НАТО та спробою його розколоти», – говорить Паасіківі в інтерв’ю liga. net.

Інший варіант, на його думку, – блискавичний напад на країни Балтії у поєднанні з серйозними ядерними загрозами.

Офіцер наголошує, що у війні з окремими європейськими країнами росіяни мають більше шансів, ніж проти всього Альянсу за підтримки США.

«Найбільший ризик – це НАТО, яке не викликає довіри. Наразі ми маємо досить надійний Альянс. Питання в тому, що буде після січня 2025 року.

З новим президентом США. З угорським прем'єром Орбаном і словацьким прем'єром Фіцо, які повторюють ідеї путіна в Євросоюзі та НАТО.

Якщо ми єдині й росія нападе на країну НАТО – вона програє. Можливо, з ядерною ескалацією, але програє. Це факт.

Якщо ж їм вдасться зробити щось нижче «больового порогу» НАТО і ми не об’єднаємося, у них буде набагато більше шансів», – підсумовує Паасіківі.

Нагадаємо, російська влада продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

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Теги: росія Норвегія напад росіяни суверенітет

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