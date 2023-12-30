Імперію треба добивати. Інакше вона прагне відновитися

Імперія не здатна запропонувати жодну картину майбутнього

В ці дні 32 роки тому припинив своє існування Радянський Союз.

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Це була друга стадія розпаду імперії. Перша стадія сталася у 1917, коли з імперії вирвалися Польща, Фінляндія, Литва, Латвія й Естонія (останні три ненадовго).

Друга стадія розпаду принесла незалежність 14 республікам, включно з Україною.

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Я не знаю, коли і як завершиться війна, але в разі російської поразки її наслідком з дуже високою ймовірністю буде третя стадія розпаду. Скоріше за все, остаточна, хоча, можливо, передостання.

Нині ми маємо ситуацію, яка майже в усьому нагадує 1991 рік:

Невдала імперська війна – її цілі не досягнуті. Економічна криза – не вистачає грошей для перерозподілу, а це найголовніша «скрепа». Крах ідеології та спроб створити спільну ідентичність. Брак базової безпеки для мас та еліт. Демонстрація недостатньої спроможності силовиків – зменшення страху.

Але на додачу діють кілька факторів, яких не було у 1991:

Санкції: тоді Захід допомагав, нині навпаки. Інтернет: засіб комунікації та самоорганізації, навіть під контролем. Наявність великих гравців зі своїми інтересами: Китай, Туреччина, Саудівська Аравія тощо. Естонія, Україна, Азербайджан, Казахстан тощо як історії успіху й взірці для наслідування. Відсутність кар'єрних перспектив для місцевих еліт, яким в радянські часи надавалося велике значення (career journey часто забувають включати в перелік імперських «скреп», але саме це поховало не одну імперію).

Всі ці фактори працюють на розвал, натомість нема нових факторів збереження.

Які уроки ми можемо винести з 1991 для нашого часу?

Жодна імперія не вічна. СРСР був незмірно могутнішим за нинішню РФ, але він розпався. Єдність і легітимність падають дуже поступово, а потім раптом і до нуля. Імперія не здатна запропонувати жодну картину майбутнього, це можуть лише нові лідери. Імперію розвалюють старі еліти, але визвольні рухи мають свою важливу роль. Старі парламенти є ключовою точкою, попри їхню обмежену легітимність. Шлях від проголошення незалежності до створення спроможної держави довгий і складний, але важливо почати. Пасивна більшість не відіграє жодної ролі. Основна роль належить старим елітам та активній меншості, яка може бути дуже невеликою. Пасивна більшість прагне стабільності й безпеки, вона приймає порядок денний і картину майбутнього, розроблену мікроскопічною активною меншістю та трансльовану старими елітами на загал. Захід нічого не розуміє, перебуває в полоні москвоцентризму та «великої культури», боїться наслідків, намагається зберегти імперію до останнього дня її існування, а потім приймає реальність. Імперію треба добивати, інакше вона прагне відновитися.

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