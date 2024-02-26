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Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поляки назвали протест «попереджувальним», але якщо їх умови не будуть виконані, блокада кордону продовжиться

Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері. Про це повідомляє Spiegel.

Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні.

У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк.

У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах – і в основному вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

«Ми чекаємо на прем'єр-міністра. Політика ЄС руйнує фермерів» – гасло, яке підготували протестувальники.

Очікується, що блокада триватиме до обіду, адже поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Нагадаємо, у Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно.

«Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив Кубраков.

Стало відомо, що польські перевізники відновлять протести на кордоні.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці. Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.

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Теги: Польща кордон поліція протест аграрії зерно політика вантажівки Німеччина блокада

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