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Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на поїздки депутатів за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на поїздки депутатів за кордон
На забезпечення діяльності Ради у 2024 році встановлено річний обсяг видатків в сумі 2 947,1 млрд грн
фото з відкритих джерел

У державному бюджеті для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України у торік було передбачено 2 732,1 млн грн

У 2023 році на діяльність Верховної Ради витратили 2,6 млрд грн. При цьому  13,7 млн грн пішло на організацію та забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит.

Апарат парламенту повідомив, що у державному бюджеті для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України у 2023 році було передбачено 2 732,1 млн грн. Однак у відповіді на запит вказано, що фактичні витратити становлять 2 592,7 млн грн.

Водночас у державному бюджеті на 2024 рік закладено 2 947,1 млрд грн видатків на забезпечення роботи парламенту України.

При цьому у відповіді журналістам в апараті ВРУ заявляють, що «в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів» і «через економне та раціональне використання бюджетних коштів до державного бюджету України повернуто 109,4 млн грн».

13,7 млн грн пішло на організацію та забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон
13,7 млн грн пішло на організацію та забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон
фото: Liga.net
У державному бюджеті для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України у 2023 році було передбачено 2 732,1 млн грн
У державному бюджеті для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України у 2023 році було передбачено 2 732,1 млн грн
фото: Liga.net

Як повідомлялося, впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн грн.

До слова, 1 грудня 2023 року експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у Вашингтон (США), де він мав взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

У політика було підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили. 

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Теги: Верховна Рада депутат кордон гроші

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