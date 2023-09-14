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Україна прощається з військовим медиком Іриною Казьміною

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна прощається з військовим медиком Іриною Казьміною
фото з відкритих джерел

Загибла була хірургом і рятувала життя наших захисників 

Війна з Росією триває вже другий рік і за весь цей час обірвалося життя багатьох захисників та захисниць України. Колишня народна депутатка Ольга Богомолець розповіла про загибель на фронті ще однієї медикині – Ірини Казьміної.

Богомолець повідомила про те, що Україна прощається ще з однією Героїнею.

Екснардепка зазначила: «Військовий медик Ірина Казьміна врятувала не одне життя на фронті — але, на жаль, її життя забрали загарбники, які руйнують нашу країну і  вбивають найкращих».

За словами Ольги Богомолець, загибла була старшим лейтенантом медичної служби.

Вона додала: «Я не знала її особисто, але безкінечно вдячна за її службу й захист, та високий професіоналізм та самопожертву».

Про 40-річну Ірину Казьміну відомо, що вона потрапила на військову службу за мобілізацією, служила в одній із комендатур охорони та обслуговування повітряного командування "Схід". Жінка була хірургом і рятувала життя бійців.

Ірина народилася у селі Іванівка Дніпропетровської області. З дитинства вона мріяла стати лікарем.

Серце Ірини перестало битися 12 вересня у міській клінічній лікарні Дніпра. 13 вересня її провели в останню путь.

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів. Ворог завдав двох ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: окупанти війна Україна медик Ольга Богомолець

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