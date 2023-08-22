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Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску
фото з відкритих джерел

У Федерації зауважили: «Зернова угода», укладена в Стамбулі, виконала свою роль

Розблокування портів для експорту всіх видів продукції – один з ключових викликів для України та світу, адже морська блокада зробила для українських виробників недоступними ринки, доставка до яких здійснюється морським транспортом. Через це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України, яке вона направила генеральному секретарю ООН, президенту Єврокомісії, державному секретарю США, міністрам торгівлі та міністрам оборони США, Великої Британії, Туреччини, а також повноважним послам відповідних країн та Євросоюзу. 

«Завдяки розблокуванню морських шляхів відбудеться нарощення експорту напівфабрикатів чорної та кольорової металургії у США, Великобританію, Канаду, Австралію, та будуть забезпеченні поставки дизельного пального. З’явиться перспектива в найближчі 2-3 роки будівництва терміналу LNG і запуск великих поставок газу з США. Відновиться морський імпорт коксівного та енергетичного вугілля з США в Україну», – наголосили в ФРУ.

У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску – це +38%, наголосили у Федерації. Крім цього, відкрити морські шляхи потрібно якнайшвидше, для імпорту вугілля і стабільного проходження зимового періоду.

«За нашими розрахунками, розблокування чорноморських портів для всіх видів вантажів матиме значний позитивний вплив на економіку країни: + 10% до ВВП України, +135 млрд грн. додаткових податкових надходжень на рік, +$18 млрд валютної виручки на рік, близько 0.5 млн. відновлених робочих місць», – нагадали у ФРУ.

У Федерації зауважили: «Зернова угода», укладена в Стамбулі, виконала свою роль – дозволила вивезти урожай та запобігти голоду в цілому ряді регіонів планети. Проте Україна не повинна бути обмежена лише можливістю експорту зерна – адже це лише 40% від довоєнної вантажної бази.

«Ми звернулися до міжнародних партнерів з проханням створити механізм комерційного страхування ризиків морських перевезень з України. Також вважаємо, що убезпечити Чорне море та захистити цивільні судна від можливих воєнних ударів можливо через створення судноплавних коридорів, ініціатив конвоювання та патрулювання судноплавних шляхів за участі країн НАТО, що мають вихід у Чорне море», – резюмували у ФРУ.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.

Теги: Чорне море міністр вугілля імпорт Україна урожай Денис Шмигаль страхування

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