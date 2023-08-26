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Україна підійшла до створення морських коридорів комплексно і креативно – військовий експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна підійшла до створення морських коридорів комплексно і креативно – військовий експерт
Забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі для всіх вантажів можливо
фото з відкритих джерел

Навіть російські моряки почали задумуватися, чи варто йти на черговий злочин

Механізм створення тимчасових морських коридорів для проходження кораблів, який розробило Міністерство інфраструктури, дуже продуманий і креативний, адже паралельно з побудовою цих коридорів ми звернулися по підтримку до міжнародних організацій, і наполягли на максимальній прозорості їх проходження. Про це розповів Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», колишні військовий моряк Павло Лакійчук.

«Україна комплексно підійшла, і це досить продуманий крок з цими коридорами. По-перше, ми надаємо страхові гарантії як держава Україна для суден, які ходять цими коридорами. По-друге, дуже влучне і креативне було пояснення речника Військово-Морських Сил України: він заявив, що так, дійсно, це ризиковано, але наша сила – в прозорості і освітленості цієї ситуації. На всі кораблі і судна, які будуть виходити з українських портів у ці коридори, встановлюється апаратура відеофіксації, внутрішня і зовнішня, яка, грубо кажучи, має підсвітити, чи все було нормально, чи якась хитра рижа морда закривавлена намагалася перешкодити цим діям», – пояснив Лакійчук.

За його словами, коли рух судна демонструється онлайн, навіть російські моряки почнуть задумуватися, чи варто йти на черговий злочин, який фіксується тут і зараз, і всі його бачать. Тим більше, коли функціонування коридорів забезпечується міжнародними партнерами.

«Ці тимчасові коридори створені фактично під водами західної частини Чорного моря. Адже якщо в міжнародних водах за акт піратства наче ніхто й не відповідає, то в чиїхось територіальних водах така акція – це власне агресія проти держави, в чиєму територіальному морі це відбувається. Це злочин і потребує відповідної відповіді. Тому Україна звернулася до наших румунських і болгарських партнерів щодо функціонування таких прибережних коридорів на постійній основі», – підкреслив Лакійчук.

Він акцентував: забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі для всіх вантажів можливо, і Міжнародна спільнота знає варіанти – наприклад, прохід суден Аденською затокою, де тривають операції і Північноатлантичного альянсу, і Європейського Союзу. І тут питання лише в тому, чи готові наші партнери по Чорному морю взяти на себе такий крок.

Як відомо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.

Теги: Україна Чорне море перевезення

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