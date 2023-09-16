Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр

Суд збільшив розмір застави Коломойському. Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ. У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 16 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Суд збільшив розмір застави Коломойському

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярдами гривень. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що прокурор з Бюро економічної безпеки (БЕБ) подав клопотання щодо збільшення розміру застави у цій новій справі до 5,877 млрд. грн.

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Прокурор звернув увагу, що Коломойський вийшов із громадянства України та наразі є громадянином Ізраїлю, тому існує ризик його виїзду та приховування за кордоном, а також перешкоджання слідству та вплив на свідків.

Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ

У Білому домі виступили на захист підсумкової декларації саміту «Великої двадцятки», який відбувся минулого тижня. Чиновники назвали документ «потужним», хоча в ньому не було відкритого осуду широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

Американський чиновник, виступаючи на брифінгу в п'ятницю, заявив, що не отримав «будь-якої офіційної – або, по суті, неформальної – реакції від України щодо комюніке G20».

Салліван вважає, що Україна продовжує акцентувати увагу на взаємодії з іншими країнами на мирних самітах, аналогічних тим, що відбулися раніше в Копенгагені (Данія) та Джидді (Саудівська Аравія), де лідери можуть «знайти спосіб досягнення спільного розуміння принципів, які лежать в основі мирних угод», спрямованих на встановлення справедливого миру.

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Також він наголосив, що обговорення на цих двох самітах насправді відображають пропозиції, викладені в комюніке G20.

Масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі

У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, площа займання близько 1000 кв. м, поки що без постраждалих. За відомостями з відкритих джерел, у цьому будинку розміщені ресторан та торговий центр.

Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних машин та майже 40 осіб.

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США тиснуть на Росію, щоб відновити зернову угоду

Сполучені Штати продовжують тиск на Росію та спонукають до цього інші країни, щоби відновити дію Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив під час пресконференції в Вашингтоні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«Ми будемо продовжувати тиснути на росіян ми закликатимемо решту світу зробити те саме»,– зауважив радник Байдена у відповідь на запитання щодо перспектив відновлення «зернової угоди».

Також було підкреслено, що наразі Туреччина та генеральний секретар ООН, Антоніу Гутерреш, активно працюють над цим питанням.

В Угорщині визнали, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО

Левент Мадяр, державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини, під час четвертого засідання угорсько-української робочої групи з питань освіти визнав, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців. Про це повідомляє Index.

Левент Мадяр, державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини, який взяв участь у засіданні українсько-угорської комісії, висловив оптимізм щодо можливого укладення дорожньої карти для врегулювання спірних питань.

Він заявив, що через справу з закарпатськими угорцями Будапешт «гальмував приєднання України до ЄС та НАТО та її наближення до них», і без врегулювання його занепокоєнь «нічого не зміниться».

Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку ЮНЕСКО

Декілька історичних об'єктів в містах Київ та Львів були включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Про це повідомляє пресслужба організації.

До списку об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено:

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Києво-Печерська Лавра;

Софійський собор та пов'язані з ним монастирські споруди;

Історичний центр Львова.

«Оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну», – пояснюють своє рішення в ЮНЕСКО.

Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну

Україна найближчим часом отримає понад десять танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «Українське радіо».

«Щодо постачання танків Abrams, які є найважчими у світі та мають вагу 80 тонн, вони мають надійти до нашої країни найближчим часом. Наші стратегічні партнери – США – в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну», – заявив він.

Також секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, й українські військові вже навчаються ними керувати.

«Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю», – додав Данілов.