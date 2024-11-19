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Польща пригрозила закрити всі консульства Росії – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща пригрозила закрити всі консульства Росії – The Guardian
Посольство Росії у Варшаві поки що працює у звичайному режмі
фото із відкритих джерел

Польща погрожує закрити всі консульства Росії, якщо та не припинить диверсії в Європі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 19 листопада, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні. Як пише The Guardian з посиланням з пресконференцію міністра, Сікорский заявив: «Я вже закрив консульство у Познані. Якщо вони (росіяни, – «Главком») не зупиняться, ми закриємо всі інші».

Для проведення диверсій російські шпигуни найчастіше вербують агентів, у тому числі з карних злочинців і приїжджих, і найбільше таких було заарештовано якраз у Польщі. Наприкінці жовтня влада вже закрила консульство в Познані. Тоді ж Сікорський підтвердив, що незабаром буде закрито генеральне консульство РФ, і в цьому приміщенні може запрацювати консульство України.

Радослав Сікорський тоді заявив: «Як міністр закордонних справ маю інформацію про те, що Російська Федерація стоїть за спробами диверсій у Польщі та союзних країнах. У зв'язку із цим ми відкликали свою згоду на роботу російського консульства у Познані». Міністр додав, що поки що Варшава не висилає російського посла, бо тоді Москва зробить те саме. Але якщо диверсійні акти продовжаться, «не можна виключати» та висилки посла, додав міністр.

Генеральні консульства в Росії ще залишилися у Кракові та Гданську.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що серія диверсійних атак по всій Європі «не може бути простим збігом». «Зараз ми також спостерігаємо це у Німеччині, – сказала вона. Кібератаки, стеження за найважливішими об'єктами інфраструктури, раптові вибухи посилок, а вчора… кабель між Фінляндією та Німеччиною, що, ймовірно, також зачепило Швецію».

Нагадаємо, за останні дні в Балтійському морі було пошкоджено відразу два телекомунікаційних кабелі, причому перетинаються в одному місці. Вранці 17 листопада було порушено зв'язок між Литвою та Швецією, а вранці 18-го між Німеччиною та Фінляндією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у вівторок, що те, що, мабуть, стало результатом диверсії.

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Теги: росія Польща Німеччина путін посольство влада Анналена Бербок Москва Варшава

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