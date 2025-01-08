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Росія закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі
Краєвський зауважив, що польське консульство повернеться до Санкт-Петербурга у «кращі часи»
фото: міністерство закордонних справ Польщі

Польське консульство працювало у російському місті 52 роки

Сьогодні, 8 січня, у російському Санкт-Петербурзі закрили генеральне консульство Польщі. Церемонія відбулася за участі посла країни у РФ Кшиштофа Краєвського. Про це повідомило міністерство закордонних справ Польщі.

«Це помста за рішення МЗС Польщі закрити російське генеральне консульство в Познані після виявлення російської диверсії в Польщі», – йдеться у заяві.

Краєвський зауважив, що польське консульство повернеться до Санкт-Петербурга у «кращі часи». Воно працювало у російському місті 52 роки. У РФ досі функціонують дипломатичні представництва Польщі в Москві, Калінінграді та Іркутську.

Нагадаємо, що у місті Познань буде закрито російське консульство. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території, тому було ухвалено рішення про закриття російського генконсульства в Познані.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні.

Теги: політика посольство посол росія Польща

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