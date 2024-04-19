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Польща заявила про складнощі із наданням військової допомоги Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща заявила про складнощі із наданням військової допомоги Україні
Минулого місяця Польща анонсувала 45-й пакет військової допомоги для України
фото: Flickr

«Угорщина блокує €450 млн, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю»

Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету €450 млн компенсації за надану раніше Україні зброю, що ускладнює передачу Варшавою чергових пакетів військової допомоги Києву. Про це в ефірі Tvn24 заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

«Угорщина блокує €450 млн, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю. Це ускладнює нам відправку подальших пакетів допомоги в Україну», – заявив Сікорський.

У березні Сікорський повідомив, що Польща готує 45-й пакет допомоги для України, а попередні два були на загальну суму $100 млн. Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно зазначив, що Польща у лідерах серед країн, які допомагають Україні. За його словами, за два роки війни Польща підготувала 15 тис. українських військових, передала Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бронетранспортерів, 10 літаків МіГ-29 тощо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість, пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. 

Також Польща ухвалила рішення подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Риги.

До слова, Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».

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Теги: військова допомога Україна президент Анджей Дуда Угорщина Польща

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