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Україна вдвічі ближча до розблокування кордону з Польщею – міністр агрополітики

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна вдвічі ближча до розблокування кордону з Польщею – міністр агрополітики
Найскладніша розмова з фермерами була пов'язана з українським зерном
фото з відкритих джерел

За словами міністра агрополітики, заплановано нові переговори щодо розблокування кордону

Україна стала вдвічі ближчою до розблокування кордону після переговорів з Польщею, в яких брали участь фермери. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону.

«Станом на сьогодні ми точно, на мою думку, у два рази ближче до розблокування кордонів, ніж були ще вчора до обіду, але є ще шлях, який треба пройти», – розповів міністр після зустрічі зі своїм польським колегою Чеславом Секерським та польськими фермерами.

За словами Сольського, під час підготовки до розмови з польською стороною українці просили, щоб на ній були присутні організатори протестів на польсько-українському кордоні.

На зустрічі, яка тривала п'ять годин, вирішили та домовилися про зустрічі асоціацій щодо окремих груп товарів: цукру, соків, малини тощо. Також були зняті окремі питання щодо курятини та яєць. 

Найскладнішою Сольський назвав розмову пов'язану з українським зерном і вона стосувалась транзиту. 

До того ж, міністр розповів, що заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому – наступного місяця.

Як повідомлялося, Міністр аграрної політики України Микола Сольський 27 березня проведе переговори зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі. 

Також Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

До слова, Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції.

Читайте також: Українсько-польські перемовини у Варшаві. Кабмін підбив підсумки
Теги: переговори Польща Микола Сольський блокада кордон Україна

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