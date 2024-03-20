Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою
За словами польського очільника МЗС, передача Taurus матиме значний вплив на здатність України захищатися від РФ
фото з відкритих джерел

Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання ракет Taurus Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. Про це пише Br24.

Зокрема, Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння.

«Надання ракет Taurus із дальністю польоту 500 км матиме значний вплив на здатність України захищатися. Завдяки ракетам від інших держав українці уже змусили росіян перемістити свої склади боєприпасів далеко від лінії фронту. А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі», ‒ наголосив Сікорський.

Дискусії, які все ще тривають у Німеччині щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, можна пояснити тим, що ФРН досі пам'ятає десятиліття хороших економічних відносин з Росією, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. Він констатував, що саме це озброєння найкраще підходить для ударів по незаконно зведеному Керченському мосту.

Нагадаємо, німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Як повідомлялося, уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів. Ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.

Читайте також:

Теги: Польща Німеччина ракета війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом чотирьох місяців навчання цивільні лікарі можуть набути знань у військовій медицині і вже отримати офіцерське звання
Міноборони запроваджує гнучку процедуру отримання офіцерського звання для медиків
18 березня, 19:18
Лише в Умані вбив 23 людини за ніч. Кобилаш будував кар’єру на усіх війнах Путіна
Генерали у крові: Сергій Кобилаш. Історія «Героя Росії», якого розшукує Гаага Правосуддя
14 березня, 14:51
Один з «Шахедів» влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
13 березня, 16:20
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
11 березня, 02:54
Російські окупанти дистанційно мінують територію Сумської області
Загарбники з повітря замінували два села на Сумщині
6 березня, 14:47
Учора на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу польській енергосистемі сумарною величиною 1540 МВт*год
Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі
2 березня, 13:07
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
26 лютого, 19:22
У випадку майбутнього збройного нападу Данія надасть швидку та сталу допомогу Україні у сфері безпеки
Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
23 лютого, 15:57
Міжнародні санкції підривають здатність Росії виробляти нове озброєння
Росія відчуває снарядний голод – Reuters
21 лютого, 17:37

Політика

Росія вдосконалює методи маскування, аби зменшити втрати своїх кораблів
Росія вдосконалює методи маскування, аби зменшити втрати своїх кораблів
Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн
Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн
Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою
Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою
Експрезидент Бразилії потрапив у скандал через вакцинацію проти Covid-19
Експрезидент Бразилії потрапив у скандал через вакцинацію проти Covid-19
Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
Масові страйки у Польщі. Фермери дали гучну обіцянку
Масові страйки у Польщі. Фермери дали гучну обіцянку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
51K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
21K
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
6966
Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються
5186
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
3764
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua