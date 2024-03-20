Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою

Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання ракет Taurus Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. Про це пише Br24.

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Зокрема, Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння.

«Надання ракет Taurus із дальністю польоту 500 км матиме значний вплив на здатність України захищатися. Завдяки ракетам від інших держав українці уже змусили росіян перемістити свої склади боєприпасів далеко від лінії фронту. А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі», ‒ наголосив Сікорський.

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Дискусії, які все ще тривають у Німеччині щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, можна пояснити тим, що ФРН досі пам'ятає десятиліття хороших економічних відносин з Росією, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. Він констатував, що саме це озброєння найкраще підходить для ударів по незаконно зведеному Керченському мосту.

Нагадаємо, німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Як повідомлялося, уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів. Ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

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До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.