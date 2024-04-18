Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея взялась активно допомогати Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
Корея заявила про фінансову допомогу Україні
фото із відкритих джерел

Південна Корея надасть $200 млн гуманітарної допомоги Україні цього року

Південна Корея виділить Україні цього року гуманітарну допомогу у розмірі $200 млн у рамках обіцяного пакету допомоги на суму $2,3 млрд. Про це пише Yonhap News із посиланням на міністерство фінансів.

Згідно з ним, уряд Південної Кореї планує виділити початкові $200 млн цього року у вигляді гуманітарної допомоги для задоволення надзвичайних потреб України, а решту $2,1 млрд з 2025 року буде надано у вигляді довгострокових позик під низькі відсотки через Фонд співробітництва в галузі економічного розвитку (EDCF).

Зазначається, що Південна Корея також пожертвує $50 млн Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти з надання допомоги Україні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль пообіцяв надати Україні додаткову допомогу у розмірі $2,3 млрд під час саміту G20 у Нью-Делі у вересні 2023 року.

Раніше стало відомо, що південнокорейська демократична партія «Тобуро», яка є головною опозиційною силою в країні, за підсумками голосування у 254 одномандатних округах зайняла більшість місць у парламенті. Після обробки 99,7% протоколів «Тобуро» здобула перемогу у 161 окрузі, а її головний суперник – президентська партія «Громадянська сила» – отримає лише 90 мандатів.

Інші 46 депутатських мандатів розподілять відповідно до результатів голосування за партійними списками. Замість двох основних партій країни у голосуванні за списками взяли участь їхні сателіти. Третьою за чисельністю у парламенті стає «Інноваційна партія Чо Гука», яка придбала 12 мандатів.

Читайте також: Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин
Теги: Південна Корея війна політика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інфраструктура, житловий фонд, соціальні об'єкти, промислові підприємства – це все потребуватиме багато матеріалів, технологій та ресурсів
Як післявоєнний будівельний бум може перетворитись на післявоєнний корупційний бам
16 квiтня, 19:11
Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 року
Атака на Київ. Розвінчання надмірних характеристик ракет «Циркон»
26 березня, 08:33
Сторінка стамбульських мирних переговорів і тодішніх «недо-домовленостей» давно перегорнута
Переговори у Стамбулі. Два роки по тому
30 березня, 10:56
Колишній президент Євроради Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
21 березня, 14:55
На територіях, які були під окупацією, задокументовано функціонування 164 катівень
Скільки цивільних перебувають у російському полоні: генпрокурор назвав цифру
26 березня, 18:28
Саміт зібрав 40 промовців із різних сфер бізнесу
Компанія Ахметова назвала найгостріші проблеми для українського експорту
26 березня, 14:05
У майбутньому скликанні Європарламенту «за» голосуватимуть не 520, а 500 депутатів
Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів
3 квiтня, 15:12
США та інші країни не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю, але надають військово-технічну підтримку
Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні
Вчора, 16:55
Напередодні Шольц заявляв, що попросить Сі не допомагати Росії обходити санкції і вимагатиме не постачати зброю
Шольц звернувся з проханням до лідера Китаю через війну в Україні
16 квiтня, 15:46

Політика

Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
8747
На Івано-Франківщині лунають вибухи
8173
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
7065
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
6944
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
4567
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua