Південна Корея взялась активно допомогати Україні

Південна Корея надасть $200 млн гуманітарної допомоги Україні цього року

Південна Корея виділить Україні цього року гуманітарну допомогу у розмірі $200 млн у рамках обіцяного пакету допомоги на суму $2,3 млрд. Про це пише Yonhap News із посиланням на міністерство фінансів.

Згідно з ним, уряд Південної Кореї планує виділити початкові $200 млн цього року у вигляді гуманітарної допомоги для задоволення надзвичайних потреб України, а решту $2,1 млрд з 2025 року буде надано у вигляді довгострокових позик під низькі відсотки через Фонд співробітництва в галузі економічного розвитку (EDCF).

Зазначається, що Південна Корея також пожертвує $50 млн Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти з надання допомоги Україні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль пообіцяв надати Україні додаткову допомогу у розмірі $2,3 млрд під час саміту G20 у Нью-Делі у вересні 2023 року.

Раніше стало відомо, що південнокорейська демократична партія «Тобуро», яка є головною опозиційною силою в країні, за підсумками голосування у 254 одномандатних округах зайняла більшість місць у парламенті. Після обробки 99,7% протоколів «Тобуро» здобула перемогу у 161 окрузі, а її головний суперник – президентська партія «Громадянська сила» – отримає лише 90 мандатів.

Інші 46 депутатських мандатів розподілять відповідно до результатів голосування за партійними списками. Замість двох основних партій країни у голосуванні за списками взяли участь їхні сателіти. Третьою за чисельністю у парламенті стає «Інноваційна партія Чо Гука», яка придбала 12 мандатів.