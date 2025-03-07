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Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
«Сувалки» відмовилися грати з російськими клубами «Динамо» та «Нова»

Комерційний турнір в ОАЕ відбудеться 12-20 березня

Польський волейбольний клуб «Сувалки» оголосив про відмову брати участь у міжнародного турніру NAS Sports Tournament у Дубаї (ОАЕ) через те, що там зіграють російські команди. Про це повідомляє «Главком».

Комерційний турнір в ОАЕ відбудеться 12-20 березня. Туди заявлені російські клуби «Динамо» та «Нова».

«Вирішальним фактором, який вплинув на відмову від участі, стала інформація про участь у турнірі двох клубів, які представляють Російську Федерацію. Після консультацій з партнерами, польською Асоціацією волейболу та польською волейбольною лігою ми підтримали позицію, яка передбачає не змагатися з російськими командами», – зазначається на офіційному сайті клубу «Сувалки».

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Теги: росія Польща волейбол

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