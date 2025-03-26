Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща першою в Європі створює спеціальний фонд з питань безпеки та оборони

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Польща першою в Європі створює спеціальний фонд з питань безпеки та оборони
До розробки інвестиційного плану долучиться польське Міністерство оборони
фото: monitor-press.info

План мільярдних інвестицій з’явиться найближчими місяцями

Польща оголосила про створення Фонду оборони й безпеки. Протягом двох місяців для цього буде розроблено інвестиційний план. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію польської міністерки фінансів та регіональної політики Катажини Пелчинської-Наленч.

«Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній», – повідомила урядовиця.

Також Катажина Пелчинська-Наленч повідомила, що Польща розвиватиме вітчизняну промисловість і досліджуватиме нові технології. До розробки інвестиційного плану будуть залучені Міністерство оборони та інші відомства 

«Главком» повідомляв, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит».

При цьому стало відомо, що понад половина поляків не планують проходити військову підготовку, – хоча прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв, що серед поляків точно багато «охочих захищати свою країну».

Читайте також:

Теги: Польша Польща безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина хоче повернути строкову службу
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект Безпека
Вчора, 10:08
Замінування кордону стане одним з елементів «Східного щита»
Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю
19 березня, 19:11
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард відвідає саміт у Нью-Делі
Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
12 березня, 12:05
Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським
Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі
12 березня, 12:01
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
10 березня, 19:58
У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста
У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста
9 березня, 07:21
«Сувалки» відмовилися грати з російськими клубами «Динамо» та «Нова»
Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
7 березня, 09:23
У повітряному просторі Польщі почала діяти польська та союзницька авіація
Польща через ракетну атаку підняла у повітря свої винищувачі
7 березня, 06:18
Президент Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський у Білому Домі 28 лютого 2025 року
Що сталося у Білому домі і чи правильно повівся Зеленський
1 березня, 09:17

Політика

Портрет, який не сподобався Трампу, зникне з державної установи
Портрет, який не сподобався Трампу, зникне з державної установи
Угорський міністр приїхав до РФ говорити «про мир та безпеку»
Угорський міністр приїхав до РФ говорити «про мир та безпеку»
Суд тимчасово заборонив адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода»
Суд тимчасово заборонив адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода»
Польща першою в Європі створює спеціальний фонд з питань безпеки та оборони
Польща першою в Європі створює спеціальний фонд з питань безпеки та оборони
Картина Трампа кардинально розходиться з даними розвідки. Слухання в Сенаті: головні тези
Картина Трампа кардинально розходиться з даними розвідки. Слухання в Сенаті: головні тези
Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США
Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
109K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
21K
В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію
16K
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді
14K
Правоохоронці затримали військового, який передав розвіддані спецслужбам РФ

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua