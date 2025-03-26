Польща першою в Європі створює спеціальний фонд з питань безпеки та оборони

План мільярдних інвестицій з’явиться найближчими місяцями

Польща оголосила про створення Фонду оборони й безпеки. Протягом двох місяців для цього буде розроблено інвестиційний план. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію польської міністерки фінансів та регіональної політики Катажини Пелчинської-Наленч.

«Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній», – повідомила урядовиця.

Також Катажина Пелчинська-Наленч повідомила, що Польща розвиватиме вітчизняну промисловість і досліджуватиме нові технології. До розробки інвестиційного плану будуть залучені Міністерство оборони та інші відомства

«Главком» повідомляв, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит».

При цьому стало відомо, що понад половина поляків не планують проходити військову підготовку, – хоча прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв, що серед поляків точно багато «охочих захищати свою країну».