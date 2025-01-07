Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен

Останніми роками Ле Пен тяжко хворів, зокрема мав проблеми із серцем

У віці 96 років помер засновник праворадикальної партії «Національний фронт» і колишній кандидат у президенти Франції Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомляє Le Figaro.

Помер політик 7 січня. Останніми роками він тяжко хворів, зокрема мав проблеми із серцем. На публіці він востаннє виступав у 2018 році з нагоди свого 90-річчя.

Ле Пен народився 1928 року, служив у французькій армії, брав участь у війнах в Індокитаї та Алжирі. З молодості дотримувався націоналістичних поглядів, 1956 року став наймолодшим депутатом парламенту.

Партію «Національний фронт», що стала найбільшою правою націоналістичною силою Франції, Ле Пен заснував 1972 року.

У виборах президента брав участь п'ять разів, найбільшого успіху досяг 2002 року, коли, несподівано для коментаторів, вийшов до другого туру разом із Жаком Шираком. У другому турі проти нього об'єднався практично весь політичний спектр Франції, Ле Пена звинувачували в ксенофобії та авторитарних тенденціях. У результаті його суперник набрав понад 80% голосів.

Опоненти звинувачували Ле Пена також в антисемітизмі. У 2016 році суд оштрафував його за висловлювання про те, що газові камери, в яких нацисти знищували євреїв, були «лише одним з епізодів» Другої світової війни. Антисемітські натяки у висловлюваннях Ле Пена призвели і до його конфлікту з керівництвом створеної ним партії, зокрема і з його дочкою Марін Ле Пен.

Марін Ле Пен змінила батька на чолі «Національного фронту» 2011 року. Жан-Марі залишився почесним головою, однак після скандалу був у середині 2010-х років виключений з партії, а згодом і позбувся посади почесного голови. Сам він заявив, що «відрікається» від дочки. Нові політичні проєкти Жан-Марі Ле Пена не мали успіху.

Дочка Ле Пена, залишаючись на вкрай правих позиціях, розвернула партію, перейменовану на «Національне об'єднання», у бік соціального популізму. Під керівництвом Марін Ле Пен та її наступника Жордана Барделла партія домоглася серйозних успіхів на парламентських виборах, а сама Марін Ле Пен двічі виходила до другого туру виборів президента, обидва рази поступившись Еммануелю Макрону, однак у набагато запеклішій боротьбі, ніж її батько у протистоянні з Жаком Шираком.

До слова, лідерка правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану.