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Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен
У виборах президента Франції засновник праворадикальної партії «Національний фронт» брав участь п'ять разів
фото з відкритих джерел

Останніми роками Ле Пен тяжко хворів, зокрема мав проблеми із серцем

У віці 96 років помер засновник праворадикальної партії «Національний фронт» і колишній кандидат у президенти Франції Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомляє Le Figaro.

Помер політик 7 січня. Останніми роками він тяжко хворів, зокрема мав проблеми із серцем. На публіці він востаннє виступав у 2018 році з нагоди свого 90-річчя.

Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен фото 1

Ле Пен народився 1928 року, служив у французькій армії, брав участь у війнах в Індокитаї та Алжирі. З молодості дотримувався націоналістичних поглядів, 1956 року став наймолодшим депутатом парламенту.

Партію «Національний фронт», що стала найбільшою правою націоналістичною силою Франції, Ле Пен заснував 1972 року.

Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен фото 2

У виборах президента брав участь п'ять разів, найбільшого успіху досяг 2002 року, коли, несподівано для коментаторів, вийшов до другого туру разом із Жаком Шираком. У другому турі проти нього об'єднався практично весь політичний спектр Франції, Ле Пена звинувачували в ксенофобії та авторитарних тенденціях. У результаті його суперник набрав понад 80% голосів.

Опоненти звинувачували Ле Пена також в антисемітизмі. У 2016 році суд оштрафував його за висловлювання про те, що газові камери, в яких нацисти знищували євреїв, були «лише одним з епізодів» Другої світової війни. Антисемітські натяки у висловлюваннях Ле Пена призвели і до його конфлікту з керівництвом створеної ним партії, зокрема і з його дочкою Марін Ле Пен.

Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен фото 3

Марін Ле Пен змінила батька на чолі «Національного фронту» 2011 року. Жан-Марі залишився почесним головою, однак після скандалу був у середині 2010-х років виключений з партії, а згодом і позбувся посади почесного голови. Сам він заявив, що «відрікається» від дочки. Нові політичні проєкти Жан-Марі Ле Пена не мали успіху.

Дочка Ле Пена, залишаючись на вкрай правих позиціях, розвернула партію, перейменовану на «Національне об'єднання», у бік соціального популізму. Під керівництвом Марін Ле Пен та її наступника Жордана Барделла партія домоглася серйозних успіхів на парламентських виборах, а сама Марін Ле Пен двічі виходила до другого туру виборів президента, обидва рази поступившись Еммануелю Макрону, однак у набагато запеклішій боротьбі, ніж її батько у протистоянні з Жаком Шираком.

Помер засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен фото 4

До слова, лідерка правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану.

Теги: хвороба Франція смерть

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Політика

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