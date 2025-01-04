Двоє десантників узяли в полон 14 росіян: подробиці героїчного вчинку

Операція відбулась за підтримки ударних дронів

Двоє українських десантників взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби. Про це повідомляє 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.

Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.

«На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть – і наші десантники їм не відмовили», – пояснили в бригаді.

На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Також протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів.