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Двоє десантників узяли в полон 14 росіян: подробиці героїчного вчинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Двоє десантників узяли в полон 14 росіян: подробиці героїчного вчинку
Перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки
фото: скріншот із відео

Операція відбулась за підтримки ударних дронів

Двоє українських десантників взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби. Про це повідомляє 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.

Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.

«На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть – і наші десантники їм не відмовили», – пояснили в бригаді.

На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. 

Також протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів

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Теги: окупанти полон смерть відео росіяни

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