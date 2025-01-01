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Війна в Україні загрожує безпеці Франції? Макрон зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Війна в Україні загрожує безпеці Франції? Макрон зробив заяву
Макрон наголосив, що Європа повинна самостійно дбати про свою безпеку і оборону
фото з відкритих джерел

Макрон: Війни в Україні та на Близькому Сході – це не віддалені конфлікти

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході становлять серйозну загрозу безпеці, єдності та економіці його країні. Про це він зауважив у новорічному зверненні.

«Війни в Україні та на Близькому Сході – це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці», – сказав Макрон.

За його словами, нещодавні події в Сирії, втручання у вибори в Молдові, Грузії та Румунії, а також терористичні атаки в Європі свідчать про те, що європейська демократія перебуває під серйозною загрозою:

«Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне».

Макрон підкреслив, що Європа більше не може покладатися на інших у питаннях безпеки та оборони. 

«Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 18 грудня у Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це була восьма їхня зустріч 2024 року.

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Теги: Франція Еммануель Макрон війна Україна

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