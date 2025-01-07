Ле Пен потрапила в морську аварію під час поїздки на Майотту – Bfmtv

За даними ЗМІ, баржа Марін Ле Пен зіткнулася з іншою баржею

Лідерка правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану. Про це повідомляє Bfmtv, посилаючись на неназване джерело.

Інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу – вона зіткнулася з іншою баржею, що прямувала у зворотному напрямку. Від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.

За неофіційною інформацією внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає. Лідерка ультраправої партії поїхала на острів, щоб поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єр-міністром Франсуа Байру затвердив склад нового уряду країни.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем’єр-міністром стане лідер «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру.

Як відомо, Національні збори Франції ухвалили резолюцію про недовіру уряду прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє – за такий крок проголосував 331 депутат. Це рішення ухвалили після того, як французький Кабмін ухвалив соціальну частину держбюджету без голосування в парламенті – тепер ці положення будуть скасовані, а уряд Франції змушений буде піти у відставку вперше з 1962 року.

До слова, прокуратура Парижа вимагає позбавити лідерку парламентської фракції партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен права обиратися до органів влади впродовж п’яти років.