«Попробуйте сохранить совесть»: отаман козаків звернувся до росіян

Козаків Росії закликають не брати участь у війні чекістів проти матері-України

Днями у Києві за участі українських та російських козацтв відбувся круглий стіл, організований Центром стратегічних комунікацій та присвячений ювілейним подіям 230-річчя переселення чорноморців на Кубань та 30-річчя походу «Україна-Дон-Кубань». Під час заходу було продемонстроване відео, на якому 10 козаків з України та російських територій діляться своїми міркуваннями, спогадами та закликають побратимів не воювати з матір'ю-Україною. Про це повідомляє пресслужба Центру.

Зокрема, прозвучали фрагменти заяви отамана Всевеликого Війська Донського за кордоном Олексія Келіна.

«Систематическое вымывание голов и блокировка доступа к правдивым информациям привела многих, даже некоторых казаков родом, к постыдному сотрудничеству с врагами казачьего народа. С наследниками чекистов, которые ликвидировали наших предков, казаков, и не только их. Теперь ликвидация Казаков продолжается их заменой ряженой шпаной, лакейски служащей преступникам, которых ждет международный трибунал в Гааге», – йшлося у зверненні отамана.

Також пан Келін нагадав, що справжні козаки не можуть воювати під червоним прапором більшовиків та за пам’ятники Леніну.

«Если вы не в силах избавиться от власти красной сволочи и помогать невинно убиенным женщинам и детям, то попробуйте хоть сохранить свое человеческое достоинство и совесть. Не позорьте казаков перед всем миром. Наши предки сражались с этими служителями сатаны и смогли создать и защитить на землях предков свободную казачью республику Всевеликое Войско Донское. Они умерли с чистой совестью. Не позорьте их память», – сказав він.

Один із засновників першого козацького земляцтва, учасник походу дружби «Україна-Дон-Кубань» 1992 року, Вадим Задунайський також звернувся російською до козаків, які живуть на території РФ.

«Я хотів би сказати російською козакам Дону, Кубані, Семиріччя, Амуру і всіх інших: «Вспомните, кто больше всего принес вам зла. Вспомните, кто использовал вас в своих геополитических интересах и лишал права быть хозяевами на своей земле. Зачем вы берете оружие и идете против нас? Одумайтесь, все те, кому есть чем думать. И бойтесь все те, кому нечем! Казаки, не берите в руки оружия и не воюйте против матери-Украины. Мы будем ее защищать!», – йдеться у зверненні.