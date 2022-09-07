Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Попробуйте сохранить совесть»: отаман козаків звернувся до росіян

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Попробуйте сохранить совесть»: отаман козаків звернувся до росіян
Політика Кремля розділила тамтешнє козацтво на прихильників і противників режиму
фото: spravdi.gov.ua

Козаків Росії закликають не брати участь у війні чекістів проти матері-України 

Днями у Києві за участі українських та російських козацтв відбувся круглий стіл, організований Центром стратегічних комунікацій та присвячений ювілейним подіям 230-річчя переселення чорноморців на Кубань та 30-річчя походу «Україна-Дон-Кубань». Під час заходу було продемонстроване відео, на якому 10 козаків з України та російських територій діляться своїми міркуваннями, спогадами та закликають побратимів не воювати з матір'ю-Україною. Про це повідомляє пресслужба Центру.

Зокрема, прозвучали фрагменти заяви отамана Всевеликого Війська Донського за кордоном Олексія Келіна.

«Систематическое вымывание голов и блокировка доступа к правдивым информациям привела многих, даже некоторых казаков родом, к постыдному сотрудничеству с врагами казачьего народа. С наследниками чекистов, которые ликвидировали наших предков, казаков, и не только их. Теперь ликвидация Казаков продолжается их заменой ряженой шпаной, лакейски служащей преступникам, которых ждет международный трибунал в Гааге», – йшлося у зверненні отамана. 

Також пан Келін нагадав, що справжні козаки не можуть воювати під червоним прапором більшовиків та за пам’ятники Леніну. 

«Если вы не в силах избавиться от власти красной сволочи и помогать невинно убиенным женщинам и детям, то попробуйте хоть сохранить свое человеческое достоинство и совесть. Не позорьте казаков перед всем миром. Наши предки сражались с этими служителями сатаны и смогли создать и защитить на землях предков свободную казачью республику Всевеликое Войско Донское. Они умерли с чистой совестью. Не позорьте их память», – сказав він.

Один із засновників першого козацького земляцтва, учасник походу дружби «Україна-Дон-Кубань» 1992 року, Вадим Задунайський також звернувся російською до козаків, які живуть на території РФ. 

«Я хотів би сказати російською козакам Дону, Кубані, Семиріччя, Амуру і всіх інших: «Вспомните, кто больше всего принес вам зла. Вспомните, кто использовал вас в своих геополитических интересах и лишал права быть хозяевами на своей земле. Зачем вы берете оружие и идете против нас? Одумайтесь, все те, кому есть чем думать. И бойтесь все те, кому нечем! Казаки, не берите в руки оружия и не воюйте против матери-Украины. Мы будем ее защищать!», – йдеться у зверненні. 

 

Читайте також: Як Росія вкрала Кубань. Архівні свідчення українців, що стали «русскімі»
Теги: відео трибунал Україна козак росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зі сторінок щоденника переконує дітей, що Крим – «исконно русская земля»
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним
Сьогодні, 10:54
Президент США послідовно допомагає Україні
Росія терорист чи ні? Що значать слова Байдена
Сьогодні, 09:02
Росія закуповує ракети у одного з нечисленних союзників – Північної Кореї
Санкції довели. Росія тепер купує ракети у Північної Кореї – The New York Times
Вчора, 09:41

Політика

«Попробуйте сохранить совесть»: отаман козаків звернувся до росіян
«Попробуйте сохранить совесть»: отаман козаків звернувся до росіян
Ердоган зробив скандальну заяву про постачання Заходом зброї для України
Ердоган зробив скандальну заяву про постачання Заходом зброї для України
Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ
Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ
Польща передбачає війну з Росією
Польща передбачає війну з Росією
Обстріл ЗАЕС, «спецоперація» і зернові угоди. Путін зробив цинічні заяви
Обстріл ЗАЕС, «спецоперація» і зернові угоди. Путін зробив цинічні заяви
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
158K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
61K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
50K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
45K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
31K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59
Газовий терор РФ: Bloomberg спрогнозував наслідки для України
Сьогодні, 18:45
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
Сьогодні, 17:24
У чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ: фотопідтвердження
Сьогодні, 17:02
Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту