Португалія офіційно підтвердила намір передати Україні танки Leopard

Прем’єр-міністр піренейської країни вже знає точну кількість, але поки її не розголошує

Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2. Про це, з посиланням на очільника уряду країни Антоніу Кошту, повідомило видання Lusa.

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«Ми працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки саме танків буде, але про це буде оголошено окремо», - сказав він.

За словами прем’єр-міністра, надання Leopard Україні не поставить під загрозу національний військовий потенціал. Країна планує отримати від Німеччини запчастини для ремонту деяких танків, які є на озброєнні, які не використовуються через несправність.

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Раніше місцеві журналісти цитували власні джерела в уряді Португалії щодо можливості надати Україні 4 танки Leopard 2. В армії піренейської країни є 37 таких танків, втім, лише 12 з них «повністю справні».

Нагадаємо, що наразі так звана «танкова коаліція» нараховує 12 країн світу. Керівництво вітчизняного МЗС вважає, що у «першій хвилі» поставок Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Насамперед, йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.