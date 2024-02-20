Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного

Катерина Іванова
glavcom.ua
Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного
фото з відкритих джерел

У прокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Про це передає пресслужба Офісу.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

20 лютого у Мережі було поширено відео розстрілу окупантами трьох українських захисників, взятих у полон. За інформацією правоохоронців, подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

У прокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного.

На кадрах відео видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

Раніше російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.

Читайте також: Розстріл українських полонених. Омбудсмен зробив заяву через злочини РФ


 

Теги: росіяни відео злочин розслідування українці прокурор полон вбивство окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапор України в Криму
Активісти на тимчасово окупованих територіях вітають Україну з Днем Соборності: фото
22 сiчня, 17:25
Владислав та Андрій Дубові
Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
27 сiчня, 16:50
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
31 сiчня, 22:16
Українських громадян треба звільнити від «єврейської камарильї Зеленського», сказали на російському ТБ
«Окупована євреями»: російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну
27 сiчня, 19:22
Іммануїл Кант, німецький філософ, роки життя: 1724 – 1804
Російський губернатор заявив, що війна в Україні трапилася через філософа Канта
12 лютого, 09:24
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
1 лютого, 23:10
Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна
Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину
Вчора, 04:20
Схрон з бойовими засобами ураження обладнали росіяни ще у період окупації населеного пункту Київщини
Поблизу Києва виявлено схрон зброї РФ: деталі (фото)
8 лютого, 12:42
Кадемін каже, що заздрити йому нема причин
«Я нікому нічого не винен»: відомий спортивний коментатор пояснив, чому втік за кордон
12 лютого, 15:47

Кримінал

Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного
Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного
Запив після ВЛК. Суд оцінив неординарний вчинок ухилянта
Запив після ВЛК. Суд оцінив неординарний вчинок ухилянта
Продавав канабіс та підтримував агресію РФ: у Києві затримано росіянина-нелегала
Продавав канабіс та підтримував агресію РФ: у Києві затримано росіянина-нелегала
Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок
Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок
Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру
Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру
Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради
Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
88K
Чому Путін перемагає?
37K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
23K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
22K
Данілов розповів, яку пропозицію робила Україна вбитому російському пілоту Кузьмінову
20K
Мати Навального записала звернення до Путіна

Новини

Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Сьогодні, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Сьогодні, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua