Офіс генпрокурора підтвердив факт розстрілу полонених біля Роботиного

У прокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Про це передає пресслужба Офісу.

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«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

20 лютого у Мережі було поширено відео розстрілу окупантами трьох українських захисників, взятих у полон. За інформацією правоохоронців, подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

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фото: Офіс Генерального прокурора

У прокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного.

На кадрах відео видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

Раніше російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

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Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.



