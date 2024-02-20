Суд продовжив арешт експрезиденту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву

Адвокат наголосив, що буде апеляція і заявив про погіршення здоров’я у Богуслаєва

Експрезидент «Мотор Січі» перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня

Соломʼянський районний суд Києва у понеділок, 19 лютого, продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня, повідомляє «Суспільне».

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Адвокат Богуслаєва заявив, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи по суті, однак часу на це забракло. Спершу суд розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім – продовження запобіжного заходу.

«Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають», – наголосив адвокат.

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За словами правозахисника, під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, серед яких переховування, перешкоджання слідству, вплив на свідків та знищення і приховування доказів.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.