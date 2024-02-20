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Суд продовжив арешт експрезиденту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Суд продовжив арешт експрезиденту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву
Адвокат наголосив, що буде апеляція і заявив про погіршення здоров’я у Богуслаєва
фото: Олексій Арунян/Graty

Експрезидент «Мотор Січі» перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня

Соломʼянський районний суд Києва у понеділок, 19 лютого, продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня, повідомляє «Суспільне».

Адвокат Богуслаєва заявив, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи по суті, однак часу на це забракло. Спершу суд розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім – продовження запобіжного заходу.

«Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають», – наголосив адвокат.

За словами правозахисника, під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, серед яких переховування, перешкоджання слідству, вплив на свідків та знищення і приховування доказів.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. 

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ».  У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

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Теги: арешт прокурор адвокат Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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