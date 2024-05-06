Посол Польщі не буде присутній на так званій інавгурації президента РФ

71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну «вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили»

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не буде присутній на церемонії «інавгурації» президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться у вівторок, 7 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Радослав Сікорський, пише пропагандистське медіа ТАСС.

«Ні, не буде», – відповів глава польського МЗС на відповідне запитання журналіста.

Як повідомлялося, Німеччина також не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. Про це повідомила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує «Укрінформ».

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Президент країни-агресорки також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Зазначимо, що так звана інавгурація російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.