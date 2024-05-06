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Німеччина проігнорує так звану інавгурацію Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина проігнорує так звану інавгурацію Путіна
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили
фото з відкритих джерел

71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року

Німеччина не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. Про це повідомила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує «Укрінформ».

«Німеччина не братиме участь у цьому заході», – зазначила вона.

На запитання щодо можливої присутності посла ФРН у Москві вона повторила: «Ми не будемо представлені».

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Президент країни-агресорки також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Зазначимо, що так звана інавгурація російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. 
Раніше повідомлялося, що 9 травня у Росії традиційно пройде «парад Перемоги», проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

Зокрема наразі відомо, що на парад у Москві приїде президент Киргизстану Садір Жапаров. Як повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу Жапарова, 8-9 травня він здійснить робочий візит до Москви. «Садир Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді Перемоги 9 травня у Москві», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до Росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня. 

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Теги: путін інавгурація

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