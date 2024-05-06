Німеччина проігнорує так звану інавгурацію Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили

71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року

Німеччина не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. Про це повідомила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує «Укрінформ».

«Німеччина не братиме участь у цьому заході», – зазначила вона.

На запитання щодо можливої присутності посла ФРН у Москві вона повторила: «Ми не будемо представлені».

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Президент країни-агресорки також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Зазначимо, що так звана інавгурація російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Раніше повідомлялося, що 9 травня у Росії традиційно пройде «парад Перемоги», проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

Зокрема наразі відомо, що на парад у Москві приїде президент Киргизстану Садір Жапаров. Як повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу Жапарова, 8-9 травня він здійснить робочий візит до Москви. «Садир Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді Перемоги 9 травня у Москві», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до Росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня.