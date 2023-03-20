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Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт
фото: dw.com

У посольстві Польщі у Франції пояснили, що посол Ян Емерік Росцішевський цією заявою хотів наголосити на необхідності підтримки України. 

Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцішевський заявив, що Польщі доведеться вступити у конфлікт у разі поразки України у війні. Про це він заявив в ефірі французького телеканалу LCI, яке цитує Rzeczpospolita.

«Це не НАТО, це не Польща, це не Словаччина збільшують тиск, це Росія, яка напала на Україну, це Росія, яка захоплює території, це Росія, яка вбиває людей, це Росія, яка викрадає українських дітей.

Отже, або Україна захистить себе, або, якщо ні, то ми будемо вимушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури будуть у небезпеці. Тому у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у конфлікт», – заявив посол Польщі.

Після цієї заяви, посольство Польщі у Франції опублікували роз’яснення, адже, за даними посольства, деякі ЗМІ інтерпретують заяву Росцішевського поза контекстом.

У посольстві підкреслили, що не варто шукати сенсації у словах Росцішевського. 

«Уважне прослуховування всієї розмови дає зрозуміти, що не було оголошення про пряме залучення Польщі до конфлікту, а лише попередження про наслідки, які може мати поразка України – можливість нападу Росії або втягування у війну більшої кількості центральноєвропейських країн – країн Балтії та Польщі», – додали у посольстві.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Польщі заявив, що поляки повинні бути готові воювати за свою країну.

Теги: конфлікт прослуховування Україна посольство посол Словаччина міністр Польща росія

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