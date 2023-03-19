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Блащак: «Поляки мають бути готові воювати за свою країну»

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Блащак: «Поляки мають бути готові воювати за свою країну»
фото: 5.ua

Міністр національної оборони Польщі заявив, що сильна армія потрібна для мирного життя

Маріуш Блащак зазначив, що поляки мають бути готову воювати за свою країну. Про це міністр національної оборони Польщі повідомив під час візиту до польського міста Олецько, передає Polskie Radio. 

«Якщо ми роззброїмо Польщу, то ми станемо трофеєм агресивного сусіда. Звісно, ми перебуваємо в НАТО, але треба розуміти, що ніхто не буде боронити Польщу замість поляків», – заявив Блащак.

Окрім цього, міністр додав, що варто пам’ятати про те, що це обов’язок поляків захищати Польщу, попри допомогу, яку може надати НАТО. 

«Ніхто тут не хоче йти на війну, але тут йдеться про те, аби стримати агресора», – зауважив він.

Глава Міноборони Польщі також повідомив, що у квітні розпочнеться будівництво військової частини в Олецьку.

До слова, раніше повідомляли, що Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років у відповідь на російську загрозі, що дедалі зростає в Європі. За даними The Telegraph, Польща цього року витратить 4% від свого ВВП на переозброєння. Ця цифра вдвічі перевищує вимоги НАТО, та робить оборонні витрати Польщі найбільшими серед країн Альянсу на душу населення.

«Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати», – нещодавно заявив прем’єр-міністр Польщі.

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Теги: Польща міністр Міноборони армія будівництво населення

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