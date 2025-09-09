Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову

Василь Боднар наголошує: йдеться про можливість вивчати українську не замість польської мови, а лише як другу іноземну

Посол України в Польщі Василь Боднар закликав владу країни та суспільство забезпечити маленьким українцям право вивчати рідну мову як другу іноземну. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на заяву Василя Боднаря у Facebook.

Дипломат занепокоєний недружньою щодо українців риторики в медійному просторі Польщі. «Протягом останнього часу ми все більше стали відчувати зростання недружньої по відношенню до українців в Польщі риторики в медійному просторі. Це стосується різних сфер життя і не лише історичного аспекту нашої спільної, часами трагічної історії. На даний час слід звернути увагу на хвилю дезінформації та маніпулятивних коментарів, як анонімних, так і від відомих польських політиків, щодо вивчення української мови як другої іноземної в польських школах. При цьому, поява дискусії на тему викладання української мови як іноземної у польських школах не супроводжувалась жодними змінами до польського законодавства. Ця пропозиція з'явилась виключно в рамках чинного законодавства Польщі і не вимагала жодних нововведень чи змін», – зазначає посол.

За його словами, громадяни України в Польщі є законослухняною частиною польського суспільства. Вони працюють, сплачують податки, створюють додаткові робочі місця, що є доданою вартістю для польської економіки. На сьогодні українці створюють більше 2,7% ВВП Польщі, що безперечно посилює економіку країни.

«Польське законодавство чітко визначає, що українські діти мають ходити до польських закладів початкової та середньої освіти. Це означає, що наші діти вивчають польську мову і навчання також відбувається польською мовою. Звичайно, це дає їм можливість легше адаптуватися в польському суспільстві і переважна більшість з них вже належним чином освоїли мову країни, в якій знайшли прихисток від війни» – додає Василь Боднар.

При цьому, наголошує дипломат, наші громадяни можуть користуватися іншими правами, передбаченими польським законодавством. Зокрема, батьки мають право звернутися до дирекції польської школи з проханням ввести українську мову як другу іноземну.

«Хочу наголосити щоб не допустити жодних перекручувань – не замість польської мови, не замість першої іноземної (найпопулярніші – англійська, німецька, французька чи іспанська), а лише як другу іноземну! Саме для цього Посольство підтримало видання двох програм викладання української мови як другої іноземної в початковій та середній (ліцей) школах за авторства доцента Інституту славістики ПАН Павла Левчука Paweł Lewczuk. Виходячи з цього важко усвідомити чому це положення, яке відповідає усім вимогам законодавства та правилам розвитку освіти в Польщі викликає таку гостру реакцію та бурю невдоволення у соцмережах ? Лунають навіть заклики до Уряду не допускати цього!», – каже посадовець.

На переконання Боднаря, можливість вивчати українську мову як другу іноземну — це не лише право, гарантоване законодавством Польщі, але й прояв багатства культурного спадку Польщі в який українці привносять також і своє наповнення. Окрім того це й ще є мостом до кращого взаєморозуміння, співпраці та солідарності між нашими народами.



«Давайте подивимося на ситуацію в Україні з польською мовою станом на кінець травня 2025 року: польська мова викладається у 577 школах у різних регіонах України; кількість учнів, які вивчають польську як окремий предмет або в рамках вибіркових та інтегрованих курсів, у 2024 – 2025 становить 99 048; кількість учнів, які вивчають польську як другу іноземну, – 92 029. Як бачимо, польська мова в Україні набуває все більщої популярності! Чому ж тоді право українських і також польських дітей за бажанням вивчати українську мова так бентежить деяких політиків у Польщі?», – запитує дипломат.



Він також звертає увагу на ситуацію з вивченням російської мови у Польщі. «Не можу не звернути увагу ситуацію щодо російської мови в Польщі. За наявними даними, у 2024 році навчання російської мови проводилось у 2115 школах, а як додаткову її вивчало 166 156 дітей. Російська була присутня у 970 із 14 тис. початкових шкіл. У середніх школах заняття з цієї мови було у 1133 закладах (із 6,8 тис. від усіх). Тобто з російською мовою здається жодних проблем немає, хоча Росія без жодних перебільшень є визнаною усім цивілізований світом країнаою-агресором, яка історично завдавала багато кривд Польщі і сьогодні є загрозою для усієї системи європейської безпеки», – наголошує посол.



Василь Боднар запевняє: у нас немає жодних намірів якогось втручання у внутрішні справи Польщі. «Ми вдячні зараз і будемо пам'ятати завжди про колосальну допомогу Польщі з моменту російської агресії, за військову і політичну підтримку, за прихисток біженців з України! Ми хочемо допомогти нашим дітям зберегти нашу ідентичність, сприяти їхньому поверненню додому, в Україну, коли безпекова ситуація цьому буде дозволяти. Ми за соціалізацію та інтеграцію, але ясно, що ми не за асиміляцію. Більшість наших біженців тут не з власної волі, а через триваючу страшну війну. Ми - не загроза, не вороги і нічого ні від кого не забираємо. Ми працьовитий, вдячний і дружній для Польщі народ, який бореться за своє право на існування», – каже він.



Посол закликає дати можливість громадянам України реалізувати їхне право на освіту, не ставити українську мову в менш сприятливі умови порівняно з іншими іноземними мовами.



Раніше в інтервʼю «Главкому» Василь Боднар прокоментував «найстрашніший» міф: мовляв, українські жінки відберуть польських чоловіків. Він зазначив, що є тенденція сприйняття мігрантів, політики використовують тему, певні громадяни відчувають десь побоювання, десь конкуренцію.

Також посол України у Польщі розповів про нові реалії у двосторонніх відносинах. За його словами, все залежить від того, як вибудовувати відносини з президентом Навроцьким. «Ми налаштовані конструктивно. Президент Зеленський привітав пана Навроцького з перемогою на виборах через соціальні мережі, надіслано офіційного листа, готуємо телефонну розмову. Нагадаю, що з президентом Дудою у нашого глави держави добрі особисті відносини. Адже Польща для нас залишається найближчим сусідом, партнером, дорогою життя: 90% наших їдуть за кордон через Польщу», - зазначив Боднар. Важливо мати добрий діалог і з урядом, і з президентом, додав посол.



