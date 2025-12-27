Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph

Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні

Компроміси з боку України можуть змусити Трампа поставити Путіна перед вибором

Майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня, передає «Главком».

Оновлений документ, розроблений спільно українськими та американськими дипломатами, зосереджений на гарантіях безпеки та відбудові. Попри прогрес, ключовими викликами залишаються територіальний розподіл та статус Запорізької АЕС. Зокрема, ініціатива Вашингтона щодо спільного управління ЗАЕС (Україна, США та РФ) була відхилена Зеленським як неприйнятна після окупації станції.

Також обговорюється можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі за умови дзеркального відведення військ. Москва наразі відкидає цю пропозицію, наполягаючи на повному захопленні регіону, проте гнучкість Києва в інших питаннях може стати важелем для Трампа у тиску на Кремль.

Фактори, що грають на користь Києва:

російська армія вже другий рік не може захопити стратегічно важливі Покровськ та Куп’янськ. Принизливим для Кремля став візит Зеленського до Куп’янська одразу після фейкових заяв Путіна про взяття міста;

погіршення стану російської економіки та виснаження армії стають вагомими аргументами для Заходу в примусі РФ до переговорів;

план капітуляції з 28 пунктів, на якому наполягала Москва, остаточно втратив актуальність.

На думку аналітиків, компроміси з боку України можуть змусити Трампа поставити Путіна перед вибором: або завершення війни на нових умовах, або посилення підтримки Києва з боку США. Хоча риторика Кремля залишається агресивною, перспектива швидкої поразки України через позицію Вашингтона наразі виглядає малоймовірною.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Ця заява пролунала напередодні недільної зустрічі з Володимиром Зеленським у Флориді, де український президент планує представити оновлений мирний план із 20 пунктів.

Пропозиції Зеленського, зокрема, включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки. Також на порядку денному – питання контролю над Донбасом та управління Запорізькою АЕС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів.

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.