Польща припинить фінансування Starlink для України? Заява міністра цифровізації

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кшиштоф Гавковський: Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від Інтернету

Польща не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців. Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає «Главком».

«Президентські вето ріжуть наосліп! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає Інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець Інтернету Starlink, який Польща постачає Україні, що веде війну. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці», – йдеться у дописі.

Кшиштоф Гавковський додав: «Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від Інтернету, про що щойно вирішив президент».

Зауважимо, сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький заблокував урядову поправку до закону про допомогу громадянам України.

До слова, польський інвестиційний фонд Vinci, який входить до групи державного Банку крайового господарства, купив частку в фінській супутниковій компанії Iceye. Розмір інвестицій становить 40 млн злотих ($11 млн), однак може бути збільшений пізніше. Компанія Iceye найбільш відома в Україні завдяки так званому народному супутнику, купленому волонтерським фондом Сергія Притули у серпні 2022 року.

Теги: Польща Україна Starlink

