Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь

Білоруська влада заявила про затримання «польського шпигуна», який нібито стежив за військовими навчаннями

Польська влада рекомендує всім своїм громадянам покинути Білорусь і не подорожувати туди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – польського громадянина, якого білоруська влада звинуватила в нібито шпигунстві за військовими навчаннями. «Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща», – сказав він.

Речник польського МЗС додав, що Польща буде підтримувати затриманого в Білорусі польського громадянина. «Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі», – сказав Вронський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував арешт польського ченця в Білорусі. Його звинувачують у шпигунстві за військовими навчаннями. За словами глави польського уряду, Варшава готова вжити відповідних заходів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Як відомо, у Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

До слова, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».