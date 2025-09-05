Головна Світ Політика
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь

glavcom.ua
За словами речника МЗС, Польща буде всіляко підтримувати затриманого в Білорусі співгромадянина
фото з відкритих джерел

Білоруська влада заявила про затримання «польського шпигуна», який нібито стежив за військовими навчаннями

Польська влада рекомендує всім своїм громадянам покинути Білорусь і не подорожувати туди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – польського громадянина, якого білоруська влада звинуватила в нібито шпигунстві за військовими навчаннями. «Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща», – сказав він.

Речник польського МЗС додав, що Польща буде підтримувати затриманого в Білорусі польського громадянина. «Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі», – сказав Вронський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував арешт польського ченця в Білорусі. Його звинувачують у шпигунстві за військовими навчаннями. За словами глави польського уряду, Варшава готова вжити відповідних заходів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Як відомо, у Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

До слова, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Сьогодні, 17:25
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Сьогодні, 17:25
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Вчора, 19:07
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Вчора, 19:07
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
29 серпня, 09:35
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
Як зазначив есеїст, Польща бере участь у війні проти Росії
«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням
28 серпня, 11:18
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
22 серпня, 19:28
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
22 серпня, 19:28
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
18 серпня, 18:59
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
18 серпня, 18:59
Навроцького обурив банер ізраїльських фанатів
«Вбивці з 1939 року». Президент Польщі різко відреагував на банер фанатів «Маккабі»
15 серпня, 11:44
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Навроцький офіційно заступив на посаду
Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
6 серпня, 11:56

Політика

Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів

