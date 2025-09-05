Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування

Владу міста Закопане вже звинувачують в тому, що вона ділить людей на «своїх» та «чужих»

У одному з найпопулярніших туристичних місць у Польщі, місті Закопане запроваджено зміни на парковках. У центрі міста з'явилися так звані «помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів. Туристи не повинні на них паркуватись, а за порушення правил загрожує штраф у розмірі до 300 злотих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Warsaw.

У туристичний сезон вулиці міста Закопане переповнені. Через чималу кількість туристів на автівках місцеві мешканці часто не можуть припаркуватися поряд із установами, поліклініками чи школами. Тому міська влада вжила заходів.

«Помаранчеві конверти» – це спеціально позначені місця для паркування, розташовані в стратегічних точках міста, зокрема біля мерії. Такими паркомісцями можуть користуватися лише власники Закопаньської карти місцевого жителя з активним абонементом Zakopiańczyk. Максимальний час стоянки становить 60 хвилин, після якого водій повинен залишити місце або оплатити паркування в паркоматі.

Місто також запровадило нові тарифи на паркування залежно від статусу водія. Згідно з ними, діють різні збори для місцевих жителів та туристів (вищі). Наприклад, у найжвавішій зоні А (околиці Крупувок) перша година коштує 6 злотих, друга – 7,20 злотих, а третя – 8,60 злотих. Зокрема, власники абонементу «Zakopiańczyk» можуть один раз на день безкоштовно паркуватись у зоні платного паркування на 120 хвилин або двічі по 60 хвилин. Після використання безкоштовного ліміту вони платять менше, ніж туристи, за кожну наступну годину.



Загалом, ідея помаранчевих конвертів була позитивно сприйнята місцевою спільнотою, проте у мережі з'явилося багато критичних коментарів. Міську владу звинувачують в тому, що цими нововведеннями вона ділить людей на «своїх» та «чужих». Також з'являються побоювання, що такий підхід може відлякати туристів від відвідування Закопане.



Схожі рішення щодо парковок вже діють у багатьох містах світу, таких як Барселона, Венеція чи Лондон, де місцеві жителі мають привілейований доступ до деяких паркувальних місць. Однак у Польщі це прецедент, який може стати прикладом для інших туристичних місць, таких як Сопот, Карпач чи Шклярська-Поремба.

