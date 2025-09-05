Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
фото: Agencja Wyborcza

Владу міста Закопане вже звинувачують в тому, що вона ділить людей на «своїх» та «чужих»

У одному з найпопулярніших туристичних місць у Польщі, місті Закопане запроваджено зміни на парковках. У центрі міста з'явилися так звані «помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів. Туристи не повинні на них паркуватись, а за порушення правил загрожує штраф у розмірі до 300 злотих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Warsaw.

У туристичний сезон вулиці міста Закопане переповнені. Через чималу кількість туристів на автівках місцеві мешканці часто не можуть припаркуватися поряд із установами, поліклініками чи школами. Тому міська влада вжила заходів.

«Помаранчеві конверти» – це спеціально позначені місця для паркування, розташовані в стратегічних точках міста, зокрема біля мерії. Такими паркомісцями можуть користуватися лише власники Закопаньської карти місцевого жителя з активним абонементом Zakopiańczyk. Максимальний час стоянки становить 60 хвилин, після якого водій повинен залишити місце або оплатити паркування в паркоматі.

Місто також запровадило нові тарифи на паркування залежно від статусу водія. Згідно з ними, діють різні збори для місцевих жителів та туристів (вищі). Наприклад, у найжвавішій зоні А (околиці Крупувок) перша година коштує 6 злотих, друга – 7,20 злотих, а третя – 8,60 злотих. Зокрема, власники абонементу «Zakopiańczyk» можуть один раз на день безкоштовно паркуватись у зоні платного паркування на 120 хвилин або двічі по 60 хвилин. Після використання безкоштовного ліміту вони платять менше, ніж туристи, за кожну наступну годину.

Загалом, ідея помаранчевих конвертів була позитивно сприйнята місцевою спільнотою, проте у мережі з'явилося багато критичних коментарів. Міську владу звинувачують в тому, що цими нововведеннями вона ділить людей на «своїх» та «чужих». Також з'являються побоювання, що такий підхід може відлякати туристів від відвідування Закопане.

Схожі рішення щодо парковок вже діють у багатьох містах світу, таких як Барселона, Венеція чи Лондон, де місцеві жителі мають привілейований доступ до деяких паркувальних місць. Однак у Польщі це прецедент, який може стати прикладом для інших туристичних місць, таких як Сопот, Карпач чи Шклярська-Поремба.

Раніше «Главком» повідомляв, що Польща має намір відкрити новий аеропорт біля Варшави. Країна реалізує масштабний проєкт з будівництва нового транспортного вузла, відомого як Центральний комунікаційний порт (CPK). Розташований за 40 км від Варшави, цей аеропорт має стати одним із найбільших у Європі, об'єднавши авіаційний та залізничний транспорт

Читайте також:

Теги: Польща тарифи штраф водій транспорт влада парковка правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини
Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
У Таїланді росіянка, що вдарилася головою, забула все, але згадала давньоруську
У Таїланді росіянка, що вдарилася головою, забула все, але згадала давньоруську
Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США
Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
25K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
11K
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
2837
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду
2812
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua