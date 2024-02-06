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Виробник Bayraktar пояснив, коли в Україні запрацює завод із виробництва дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виробник Bayraktar пояснив, коли в Україні запрацює завод із виробництва дронів
Завод із виробництва безпілотників Bayraktar уже будується під Києвом
фото з відкритих джерел

Завод вироблятиме близько 120 безпілотників Bayraktar на рік

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters у кулуарах Всесвітньої виставки озброєнь в Ер-Ріяді.

За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується, і для завершення будівництва «нам потрібно близько 12 місяців», після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.

«Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей», – сказав він.

Гендиректор Baykar зазначив, що завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їхня конкретна модель – TB2 чи TB3 – поки не обрана.

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує планам Baykar повномасштабна війна в Україні, Халук Байрактар сказав, що плани «цілковито рухаються вперед» і «ніщо» не може їх зупинити.

Нагадаємо, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших безпілотників, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

Теги: Київщина безпілотник війна Туреччина

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