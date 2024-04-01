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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Президент Туреччини програв. Це останні вибори Ердогана

glavcom.ua
«Це вперше за більш ніж 20 років, коли правляча партія в Туреччині програє вибори»
фото з відкритих джерел

Партії Ердогана доведеться попітніти, щоб повернути довіру виборців

Ердоган програв на місцевих виборах у Туреччині, вперше за весь час свого правління.

Це вперше за більш ніж 20 років, коли правляча партія в Туреччині програє вибори. Опозиція істотно поліпшила свій результат і вийшла за рамки своїх традиційних космополітичних бастіонів в Ізмірі, Антальї та Стамбулі.

Популярні опозиційні мери зберегли контроль над найбільшими містами. Майже не сумніваюся, що Екрем Імамоглу або Мансур Яваш будуть головними опозиційними кандидатами на президентських виборах 2028 року.

Усе таки зміна лідера партії торік після поразки Кемаля Киличдароглу покращила ситуацію, і новий лідер CHP Озгюр Озель показав себе вмілим менеджером і управлінцем.

Єдина опозиційна партія, яка показала поганий результат – IYI (Хороша партія). Це може завдати непоправного удару її лідерці Мераль Акшенер, аж до відставки і оновлення керівництва.

Націоналісти з MHP та ісламісти Фатіха Ербакана показали непоганий результат, і за грамотного управління можуть вийти на нормальний рівень підтримки до 2028 року, зокрема розтягуючи електорат Ердогана.

Для Ердогана це були останні вибори. Він сам про це говорив ще раніше, тим самим запустивши транзит влади. У наступні 4 роки правлячій партії треба буде попітніти, щоб повернути довіру виборців, розширити електоральну базу, підірвати позиції опозиції і повернутися до політики харизматичних партійних лідерів AKP за раннього Ердогана.

Я ставлю на те, що наступником Ердогана буде якийсь популярний і нетоксичний силовик на кшталт Хаккана Фідана, нинішнього глави МЗС і колишнього начальника розвідки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина вибори Реджеп Таїп Ердоган

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Ілія Куса

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