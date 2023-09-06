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Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
Deringöz буде шукати та знешкоджувати міни у морі
naval news

Турецькі підприємці активно розробляють морські дрони

Після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників. Про це пише Overclockers.

В останні роки турецька оборонна промисловість активно прагнула продемонструвати свої успіхи у галузі безпілотних систем

Після налагодження експорту безпілотних літальних апаратів (БПЛА) TB-2 Bayraktar Анкарою закордонним покупцям були продемонстровані інші нові та потужніші безпілотні турецькі літальні апарати, зокрема Kizilelma – надзвуковий дрон, яким, як передбачається, буде оснащений турецький вертольотоносець, що переробляється в дрононосець Anadolu.

Оцінивши прибутковість виробництва турецькі компанії в даний час розпочали роботи над шістьма проектами безпілотних надводних суден (USV). Нині компанії розробляють різні варіанти таких судів для військово-морських операцій.

Ще одним із таких напрямків для турецьких оборонних кампаній стала розробка та виробництво безпілотних підводних апаратів (UUV), що, зокрема, продемонструвала оборонна виставка IDEF 2023, яка розпочалася у Стамбулі наприкінці липня.  На ній компанія STM – основний підрядник системоутворюючих проектів ВМС Туреччини, включаючи корвети MILGEM і фрегати I-класу, оголосила про свій проект UUV, а інша провідна оборонна компанія Aselsan вперше продемонструвала новий UUV під назвою Deringöz (що означає «глибоке око»  – «Главком») для підводного спостереження.

Deringöz, згідно з рекламною інформацією компанії Aselsan, може досягати максимальної глибини 600 метрів і працювати там протягом 5 годин від однієї батареї. Завдяки двом додатковим батареям Deringöz може працювати в морі до 15 годин.

Цей безпілотник розвиває максимальну швидкість під водою 5,5 вузлів, а при здійсненні спостереження – 3 вузли, він буде оснащений гідролокатором бічного огляду та системою обходу перешкод. Безпілотник керується дистанційно за допомогою бортової системи бездротового зв'язку. Корисне навантаження може бути збільшено залежно від певних завдань, проте максимальна вантажопідйомність компанією не вказується.

STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.) – оборонна компанія в Туреччині, яка працює в цивільному, державному (включаючи військовий) та приватному секторах, представила масштабну модель легкого підводного човна STM500 та свій безпілотник UUV. 

Представники цієї фірми зазначили, що їхньою метою є розробка безпілотного, автономного підводного апарату, який на першому етапі міг би використовуватися для виявлення та знешкодження мін. Прототип цієї моделі буде готовий до початку 2024 року. 

Вони також вказали, що їхня основна мета – довести можливість виробництва такого військового обладнання національними засобами. З цією метою створюється відповідна інфраструктура. 

У планах цієї компанії оснащення легкого підводного човна STM500 обладнанням, яке дозволить їй працювати найближчим часом у напівавтономному режимі, а потім запустити у 2024 році виробництво повністю автономного підводного безпілотника.

Хоча офіційні особи компанії не поділилися інформацією про основні технічні характеристики UUV, неважко здогадатися, що за розмірами їх судно буде аналогічне підводному човну STM500.

Нагадаємо, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.Камишин додав, що йдеться про виробництво на території України. Він уточнив, що вироблятимуть й інші речі, про які поки не можна говорити.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

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Теги: Туреччина розробка безпілотник інфраструктура модель виставка військові завод промисловість Байрактар

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