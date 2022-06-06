Польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна» (фото)

На іншому кінці слухавки Путін приймає ванну в крові

Журналісти присвятили обкладинку журналу війні Росії проти України

Польський журнал Wprost розмістив на обкладинці свіжого номера президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, які проводили телефонну розмову на тему війни в Україні. Обкладинку видання показало 5 червня у Facebook.

«Шольц і Макрон рятують обличчя Путіна», – описали сенс обкладинки у виданні. Номер, датований 6–12 червня, журналісти присвятили, зокрема, війні Росії проти України.

На обкладинці з одного боку слухавки зображено Шольца й Макрона, з іншого – Путін приймає ванну в рідині червоного кольору, яка символізує кров.

Нагадаємо, Макрон пропонував Зеленському поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

Зеленський також заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.