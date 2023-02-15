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Поставки шведської зброї: прем'єр зробив нові заяви

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поставки шведської зброї: прем'єр зробив нові заяви
Швеція виступає за створення коаліції для постачання винищувачів Україні
фото: Укрінформ

Прем'єр Швеції Крістерссон наголосив, що Швеція не виключає поставок Україні шведських винищувачів

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не виключив майбутнього рішення про надання Україні бойових літаків, але зазначив, що така допомога вимагатиме міжнародної коаліції. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва 15 лютого, як повідомляє «Європейська правда». 

«Ми не виключаємо постачання винищувачів… Але водночас ми маємо визнати, що має бути створена міжнародна коаліція, яка буде й ухвалювати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що у випадку України не можна зволікати, але також мають місце національні міркування, коли країни думають, як вони будуть захищати себе. Від цього залежать поставки», – сказав глава уряду Швеції.

Він нагадав, що Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією.

«Ми маємо специфічну ситуацію, тому нам потрібний обережний підхід. Ми будемо робити все, щоб підтримати Україну, але при цьому не будемо робити щось, що може поставити під загрозу нашу можливість до власної оборони», – додав Ульф Крістерссон.

Коментуючи поставки шведської артилерійської системи Archer, Крістерссон відмовився називати точні дати постачання і зауважив, що існують практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою. За його словами, це відбудеться якомога швидше.

Нагадаємо, що 15 лютого прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України.

Теги: Швеція коаліція винищувач

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