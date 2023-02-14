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Одна із країна НАТО піднімала авіацію. У небі було помічено аеростат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одна із країна НАТО піднімала авіацію. У небі було помічено аеростат
фото ілюстративне

Згодом екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах

У повітряному просторі Румунії зафіксовано аеростат. У небо підняли винищувачі. Прл це повідомляє Digi24.

«Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила у вівторок, 14 лютого, близько 12:30 невелику повітряну ціль, за характеристиками еволюції схожою на повітряну кулю, яка розвивалася на висоті близько 11 км у повітрі національного простору, на південному сході Румунії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення об’єкта, і два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії зі складу бойової служби Повітряної поліції під командуванням НАТО вилетіли з 86-ї авіабази Фетешть близько 12:40, будучи спрямований у район, де було повідомлено про повітряну ціль.

Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки протрималися в районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу.

«Військово-повітряні сили Румунії у співпраці з об’єднаними силами постійно контролюють національний повітряний простір і територію поблизу», – йдеться в прес-релізі міністерства національної оборони.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що у повітряному просторі України 14 лютого фіксуються такі повітряні цілі, як кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом. Також їх було помічено 12 лютого.

Нагадаємо, що сьгодні влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною було помічено російський розвідувальний дрон. Згодом стало відомо, що заборону на польоти скасовано.

До слова, 10 лютого російська ракета, ймовірно, перетнула повітряний простір Румунії. Згодом у Бухаресті сказали, що ракета пролетіла поблизу їхнього кордону, але не перетнула його.

Теги: війна Молдова винищувач

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