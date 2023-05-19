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Шойгу навідався на окуповані території України: міноборони РФ зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу навідався на окуповані території України: міноборони РФ зробило заяву
фото з відкритих джерел

У штабі угруповання військ Шойгу провів нараду

Сьогодні зранку, 19 травня, міністерство оборони країни-агресорки поширило інформацію, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав окуповані території України, зокрема «проінспектував» російських військових на запорізькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

«Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (війни проти України – ред.) міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ «Восток»на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідмоленні.

Також зазначається, що на командному пункті очільник російського військового відомства заслухав доповіді командувача угрупованням «Восток» і офіцерів штабу щодо поточної обстановки, «характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках».

Крім того, як повідомляється, у штабі угруповання військ Шойгу провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання «продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів супротивника і припинення їх реалізації».

Також Шойгу зажадав забезпечити війська на фронті всім необхідним і безпечно розміщувати особовий склад. Російський міністр вручив військовослужбовцям державні нагороди, зокрема ордени «Мужності», відзнаки «Георгіївський хрест» і медалі «За відвагу».

Раніше у розвідці заявили, що публічний конфлікт між головою ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.

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Теги: медалі Міноборони армія Міноборони РФ Сергій Шойгу окуповані території державні нагороди ПВК Вагнера хрест конфлікт міністр

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