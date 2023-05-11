Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію

За рік повномасштбаного вторгнення українці відзначили 225 259 весіль

За рік повномасштабної війни Росії проти України в країні суттєво побільшало одружень та зменшилася кількість розлучень попри стреси та вимушене розставання з близькими. Про це повідомляє «Телеграф».

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З'ясувалося, що за рік війни українці відзначили 225 259 весіль, що 4,3 % більше, ніж до цього (215 786). Дані реєстру охоплюють період з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 та аналогічний період за попередній рік (1 березня 2021-28 лютого 2022).

Справжній весільний бум почався у березні 2022-го року – тоді українці подали 20 734 заявок на одруження, сплеск повторився влітку 2022-го року – молодята реєстрували понад 23 тисячі шлюби у місяць. Рекордсменом рік став липень, було зареєстровано аж 25 126 шлюбів.

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фото: Телеграф

Розлучень в Україні, навпаки, стало менше. Якщо за рік до війни розлучилися 118 768 сімей, у тому числі 89 197 за рішенням суду, то за час повномасштабного вторгнення росії таке рішення ухвалили лише 94 702 пар, у тому числі 77 657 за рішенням суду. Таким чином, кількість розлучень зменшилася на приблизно 20.27%.

фото: Телеграф

Найбільше розлучень було зареєстровано у грудні минулого року (9866), найменше – у березні (5206).

Нагадаємо, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію». Завдяки інновації додатка українці можуть оформити свої відносини менш ніж за 15 хвилин.

До слова, у День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар. За даними міністерства, найбільше шлюбів цього дня було зареєстровано в Дніпропетровській області – 147, у Києві – 142, на Львівщині – 82, Одещині – 71, Вінниччині та Рівненщині – по 70.